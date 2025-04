Mikky Kiemeney extra close met spelersvrouw van pechvogel FC Barcelona tijdens speciaal feest

Na een paar dagen op een roze wolk te hebben geleefd, moeten de spelers van FC Barcelona er woensdag weer staan voor de halve finale van de Champions League. Afgelopen weekend won de Spaanse grootmacht de beker en was er tijd voor een feestje. Daar stalen Frenkie de Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney de show. De Nederlandse spelersvrouw was in Sevilla extra close met een 'collega'.

Spelersvrouwen zoeken elkaar vaak op in het stadion en daarbuiten. Hun mannen brengen in de week soms meer tijd met hun collega-voetballers door dan met hun geliefden, dus zoeken die partners ook vaak elkaars gezelschap. Zo ook rondom de veelbesproken bekerfinale in Spanje. FC Barcelona won de spectaculaire finale van de Copa del Rey in verlenging met 3-2 van Real Madrid. Kiemeney en de andere partners mochten daarna op het veld het feestje meevieren.

Andreas Christensen

De vrouw van Frenkie de Jong verschijnt veel op de foto's die de geliefde van de grootste pechvogel bij FC Barcelona deelde rondom het speciale bekerfeest. De Deense Katrine is getrouwd met verdediger Andreas Christensen en goede vriendinnen met het Nederlandse stel. Samen doken ze op op het veld voor een pose en ook rondom het duel werden Mikky en Katrine veelal samen gespot.

Horrorseizoen

De 29-jarige Christensen beleeft een horrorseizoen bij FC Barcelona. Hij speelde alleen de eerste wedstrijd van het seizoen, uit bij Valencia. Door meerdere blessures hield zijn seizoen daarna al op. Hij speelde de bekerfinale ook niet, al zat hij wel weer op de bank. Mogelijk kan hij nog van waarde zijn in de Champions League en La Liga, waarin FC Barcelona nog strijd om extra prijzen.

Extra close

Vandaar ook misschien de wat teleurgestelde blik in zijn ogen als hij met zijn vrouw Katrine, de gouden medaille en een mini-replica van de beker poseert. Hij zit in de hoogtijdagen van zijn carrière, maar besteedt die vanaf de bank en tribune. Spelersvrouw Katrine laat zien dat zij en haar partner extra close zijn met Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney. Op het veld poseren ze met z'n vieren en rondom het duel trekken zij en Kiemeney samen op.

Vaker samen

Zo lopen ze samen naar het stadion in Sevilla voorafgaand aan de wedstrijd en zitten ze naast elkaar op de tribunes. Daar poseren ze ook met de geliefde van aanvallende middenvelder Dani Olmo. Mikky en Katrine duiken wel vaker samen op, getuige de Instagram van de Deense spelersvrouw. Een bewijs dat ze extra close zijn samen.

