Topvoetballer Frenkie de Jong viert met stralende geliefde Mikky Kiemeney groot feest

Mikky Kiemeney mocht zaterdagavond ook meedelen in de feestvreugde bij FC Barcelona. De vrouw van middenvelder Frenkie de Jong verscheen tijdens de huldiging ineens op het veld en beleefde een droomavond met haar man, international van het Nederlands elftal.

FC Barcelona won in een zinderende finale de Copa del Rey. Pas na verlenging werd aartsrivaal Real Madrid geklopt. De wedstrijd eindigde in 3-2 voor de ploeg van De Jong, waarna spelers van Real Madrid vreselijk door het lint gingen op de arbitrage. Liefst drie spelers kregen nog rood: Jude Bellingham, Antonio Rüdiger en Lucas.

Mini-beker

Maar voor De Jong en zijn ploeggenoten kon de avond niet beter eindigen. Zij stonden met de Spaanse beker in de lucht feest te vieren. De spelers kregen allemaal een mini-versie van de enorme beker, waarmee ze over het veld renden van vreugde. Tijdens de festiviteiten in het stadion De La Cartuja in Sevilla mochten ook de geliefden en familieleden van de spelers het veld op.

Innige kus

Dat liet de vrouw van De Jong zich geen twee keer zeggen. Dolgelukkig zocht ze haar man op en legde hem vast op de eigen telefoon. Met de beker, met ploeggenoten en samen. Gretige fotografen legden onder andere een innige kus vast tussen de twee. Ze zijn al lang samen en trouwden in mei 2024, vlak voor de drukke zomer met onder andere het EK zou beginnen. Zij zijn dus bijna een jaar getrouwd nu. Een paar maanden voor hun bruiloft kregen ze hun eerste kindje: zoon Miles werd op 21 november 2023 geboren.

Op twee fronten actief

FC Barcelona is nog op twee andere fronten actief en misschien wel favoriet voor de resterende twee titels waar het om strijdt. De ploeg is koploper in Spanje en is in een spannend gevecht met nummer twee Real Madrid verwikkeld in de strijd om de landstitel in La Liga. Daarnaast beginnen komende week de halve finales van de Champions League, waarin Barça het Italiaanse Inter treft van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries.

