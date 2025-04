Mikky Kiemeney (vrouw Frenkie de Jong) krijgt dikke knuffel van goede vriendin op sombere ochtend

Mikky Kiemeney is donderdag 27 jaar oud geworden. Toch was de vrouw van FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong niet helemaal in de feeststemming, zo blijkt uit een video op sociale media. Gelukkig kan haar beste vriendin haar opvrolijken.

Katrine Friis Christensen, de vrouw van Barcelona-speler Andreas Christensen, heeft Kiemeney op TikTok gefeliciteerd. De twee waren samen op pad, maar niet in een feestelijke bui. Ze zitten in een trainingspak op het vliegveld terwijl ze het filmpje opnemen.

Spelersvrouw Mikky Kiemeney verlaat Frenkie de Jong voor vriendin oud-Ajacied: dames samen in 'stad van de liefde' Frenkie de Jong speelde dinsdagavond met FC Barcelona uit bij Borussia Dortmund. Het uitvak was gevuld met supporters van zijn club, maar zijn vrouw Mikky Kiemeney zat helaas niet op de tribune.

"Fijne verjaardag aan mijn beste vriendin", schrijft Katrine erbij. Ze wil Mikky ook nog een andere boodschap meegeven. "Dit liedje zegt alles over onze stemming." In de post is het nummer True Love van Pink te horen.

'Knuffelen en wurgen'

De tekst klinkt als volgt: "Het leven zou saai zijn zonder jou. Tegelijkertijd kan ik je wel knuffelen en wurgen", bij die woorden geeft Christensen haar vriendin ook een dikke knuffel en grijpt ze met haar handen naar haar keel. "Je bent een klootzak, maar ik hou wel van je", vervolgt de tekst van het nummer.

Sylvie Meis krijgt 'intens gemene reacties' na openhartig interview: 'Ik ben echt geschrokken' Sylvie Meis heeft enorm veel haatreacties ontvangen na een openhartig interview op YouTube. Daarin sprak ze onder andere over haar band met haar ex, oud-voetballer Rafael van der Vaart en zijn nieuwe vriendin Estavana Polman. "Respect hebben is volgens mij niet zo moeilijk."

Parijs

De twee moeten de tijd doden terwijl ze wachten op een vroege vlucht. Kiemeney is net terug uit Parijs waar ze een aantal dagen doorbracht met een andere spelersvrouw, namelijk Laerke Julie Tranberg, de vriendin van ex-Ajax-speler Kasper Dolberg.

Champions League

Daardoor miste ze wel het Champions League-duel van De Jong. Hij speelde met Barcelona tegen Borussia Dortmund en stelde de halve finale van het miljardentoernooi veilig. Barcelona speelt in de volgende ronde tegen Inter.

De laatste keer dat de Spaanse topclub tot de halve finales kwam was zes jaar geleden tegen Liverpool. Toen wonnen ze met 3-0 in de heenwedstrijd, maar in de return werd met 4-0 verloren, mede dankzij twee goals van Georgino Wijnaldum en de iconische hoekschop van Trent Alexander-Arnold.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.