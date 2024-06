Dit is Frenkie de Jong: ster bij FC Barcelona, kersverse vader en getrouwd met jeugdliefde Mikky Kiemeney

Frenkie de Jong veroverde een aantal jaar geleden met Ajax de voetbalwereld en speelt inmiddels al jarenlang bij FC Barcelona. Hij kende privé een bijzonder jaar, want De Jong werd vader en trouwde met zijn Mikky Kiemeney. Dit weten we allemaal over een van de belangrijkste spelers van Oranje op het aankomende EK voetbal.

De Jong werd geboren op 12 mei 1997 en groeide op het dorpje Arkel, in Zuid-Holland. Hoewel zijn ouders hem vernoemden naar de muziekgroep Frankie Goes to Hollywood, bleken De Jongs talenten al heel snel op het voetbalveld te liggen. Hij begon weliswaar bij ASV Arkel, maar ging al in 2005 naar de jeugdopleiding van Willem II. Tien jaar later, als hij zeventien is, debuteert hij voor de Tilburgers.

Tienerliefde Mikky Kiemeney

Ver voor zijn debuut in het eerste van Willem II, leerde Frenkie de Jong zijn huidige vrouw en moeder van zijn kind kennen. De Jong en Mikky Kiemeney waren pas vijftien toen ze elkaar leerden kennen. Op dat moment was Frenkie nog een vrij onbekende jeugdspeler bij Willem II, maar daar zou hij niet lang meer blijven.

Transfer van één euro

In Tilburg wordt zijn talent niet erkent door trainer Jurgen Streppel. Ajax slaat uiteindelijk een slag en haalt De Jong voor het symbolische bedrag van één euro naar Amsterdam, al zou Willem II ook een percentage van een toekomstige transfersom krijgen.

Frenkie de Jong tijdens de iconische zege van Ajax (1-4) tegen Real Madrid in 2019 © Getty Images

In Amsterdam ontwikkelt De Jong zich tot international, wordt hij kampioen met Ajax, haalt hij de Europa League-finale en is hij onderdeel van de stuntploeg die bijna de finale van de Champions League weet te halen. Dat zagen ze in de rest van Europa ook: hij werd verkozen tot beste middenvelder van dat Champions League-seizoen.

Duurste Nederlander ooit

Dat De Jong naar de wereldtop zou gaan, dat was tijdens zijn laatste jaar bij Ajax wel duidelijk. Hij verruilde Amsterdam met Kiemeney uiteindelijk voor Barcelona. De Jong werd de duurste Nederlander ooit: FC Barcelona legde maar liefst 86 miljoen neer en De Jong mocht gaan samenspelen met Lionel Messi.

Successeizoen buiten het veld

Hoewel De Jong indruk maakt in Spanje en met Barcelona een keer kampioen werd en hij ook de nationale beker en de nationale Supercup wist te winnen, kwakkelde hij dit jaar met de nodige blessures. Hij verschijnt daardoor niet topfit bij het Nederlands elftal, dat deze zomer het EK voetbal speelt.

Op persoonlijk vlak kende De Jong wel een geweldig jaar. Hij trouwde dit jaar in het geheim met zijn jeugdliefde Kiemeney en werd aan het begin van dit voetbalseizoen vader. Het zal de blessures allemaal een stukje dragelijker maken. En wie weet helpt de kersverse vader van Miles de Jong het Nederlands elftal deze zomer naar opnieuw een Europees kampioenschap in Duitsland, net als in 1988.