Mikky Kiemeney, de vrouw van topvoetballer Frenkie de Jong, heeft een zeldzaam inkijkje gegeven in het gezinsleven met hun twee zoontjes. De 2-jarige Miles steelt de show tijdens een alledaags tafereel.

Die blijkt namelijk helemaal in zijn element achter de koffiemachine. Kiemeney deelt zaterdag een foto vanuit de keuken met 'haar eigen barista'. Ze is de ochtend dus goed begonnen dankzij Miles, die vorige maand zijn tweede verjaardag vierde.

Na het koffiemoment ging de 27-jarige aan het werk. Met 1,7 miljoen volgers op Instagram is ze een succesvolle influencer. Ze werd daarom uitgenodigd voor een evenement van luxe beautymerk Dior.

Gezinsleven

Hij is de oudste zoon van Kiemeney en de FC Barcelona-middenvelder. Het stel verwelkomde afgelopen zomer hun tweede kind: Mason. Het gezin woont al jaren in de Spaanse stad waar De Jong voetbalt.

Daar voelen ze zich helemaal op hun plek, al moet de Oranje-international zijn gezin wel regelmatig missen. Wegens Europese duels en interlandperiodes is De Jong vaak in het buitenland. "Ik ben natuurlijk erg veel weg helaas", zei hij eerder over het gemis van zijn geliefden. "Maar wel voor een goed doel, want ik hou van voetbal."

"Mikky doet dat geweldig, want die neemt het grootste gedeelte op zich. Als ik er dan wel ben, wil ik ook echt een vader zijn." Of zijn twee zoontjes hem achterna gaan als voetballer? "Als ze het echt leuk vinden, hou ik ze niet tegen natuurlijk."

De Jong keerde deze week in het Champions League-duel met Eintracht Frankfurt terug in de selectie van FC Barcelona nadat hij ontbrak wegens ziekte. Vrijdagavond staat er een thuiswedstrijd tegen Osasuna in La Liga op de planning. Om 18.30 uur wordt er afgetrapt in het vernieuwde Camp Nou.

