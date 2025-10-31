Het gehele internet was afgelopen week in de ban van een video van een voetbalstadion wat wel uit een sciencefiction-film leek te komen. Het zou gaan om een plan van Saoedi-Arabië voor een stadion wat gebruikt zou gaan worden voor het WK voetbal van 2034. Nu blijkt de video te zijn gemaakt door een handige Brit. "Het kostte me letterlijk een paar minuten om het in elkaar te zetten."

Een Engelsman, die slim met kunstmatige intelligentie speelt, verzon een futuristisch project voor Saoedi-Arabië: een stadion op 350 meter hoogte boven de woestijn. Zijn nepvideo ging viraal en bereikte meer dan 50 miljoen mensen. Het filmpje, gemaakt in bed voor het slapengaan, werd zelfs door prestigieuze publicaties overgenomen.

De video toonde een futuristisch ontwerp van het 'Neom Sky'-stadion, vorig jaar aangekondigd, dat naar verwachting 350 meter boven de grond zal liggen. De sciencefiction-arena, die zoveel naïevelingen fascineerde, zou een capaciteit van 46.000 zitplaatsen moeten hebben en wedstrijden van het WK 2034 in het Midden-Oosten moeten hosten.

'Ik maakte het in bed op mijn telefoon'

De Daily Mail onthulde dat het filmpje in slechts twee minuten was gemaakt, enkele weken eerder, door de 34-jarige Liam Hawes, terwijl hij in bed lag. "Het was waanzin. Twee weken geleden speelde ik op mijn telefoon voor het slapengaan en kreeg ik het idee. Ik had dit concept en voordat ik het wist, ging het de hele wereld over. Er waren aanvankelijk 13.000 mensen die het deelden en daarna was er geen houden meer aan," verklaarde Hawes aan Daily Mail Sport.

Hawes had geen idee dat Saoedi-Arabië echt plannen had voor een soortgelijke stadion. "Ik zag allerlei publicaties en sociale media-accounts die het idee verspreidden dat de video het officiële stadion van Saoedi-Arabië voorstelde, geplaatst bovenop een wolkenkrabber, voor het WK. Ik had geen idee van het project. Vrienden en zelfs mijn moeder belde me verbaasd op: Is die video in het nieuws niet dat ding dat jij hebt ontworpen. Het was waanzin."

'De video kostte ongeveer 35 pence'

De Engelsman verdiende niets aan zijn creatie, maar het kosste hem ook weinig. "Het kostte me letterlijk een paar minuten om het in elkaar te zetten. Waarschijnlijk twee of drie minuten en plotseling denken mensen dat het een officieel concept van Saoedi-Arabië is. De video kostte ongeveer 35 pence (ongeveer 40 eurocent) en ik maakte hem met mijn telefoon."