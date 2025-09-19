Cristiano Ronaldo heeft kritiek op mensen met kritiek op zijn landgenoot en clubgenoot João Félix. 'CR7' vindt het onterecht dat de keus van Félix om in de Saudi Pro League te gaan voetballen op onbegrip stuit.

De 25-jarige Félix versleet al diverse Europese topclubs, zoals Benfica, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Chelsea en AC Milan. Alleen bij Atleti bleef de aanvallende middenvelder redelijk lang hangen, bij de andere werkgevers bleef zijn inzet beperkt tot een paar tientallen potjes. De Portugees international besloot zich in juli 2025 aan te sluiten bij Al-Nassr, waar Ronadlo al bijna drie jaar actief is.

'Idioten'

Ronaldo richt zijn pjilen op podcastdeelnemers die zich negatief uitlieten over Félix' beslissing om op slechts 25-jarige leeftijd in Saoedi-Arabië te gaan voetballen. Ronaldo besloot echter zijn landgenoot, met wie hij ook in het Portugese nationale team speelt, te verdedigen. "Idiote mensen begrijpen niets van voetbal, maar uiten wel hun mening," schreef Cristiano als commentaar onder een video met de bewuste kritiek. Zijn felle reactie ging viraal op sociale media.

Félix sloot zich eind juli aan bij Al-Nassr, komend van Chelsea voor een totaalbedrag van 50 miljoen euro. In zijn eerste vijf wedstrijden voor zijn nieuwe club wist hij al vier keer te scoren.

Georgina Rodriguez

Ronaldo tilde zijn relatie met Georgina Rodriguez onlangs naar een hoger plan. Ronaldo verraste Rodriguez in augustus door haar ten huwelijk te vragen. Ze zei 'ja' en kreeg een ring ter waarde van zo'n 2,5 miljoen euro om haar vinger geschoven. Zo'n prijzig sieraad kan de buitenwereld bijna niet aan, dus verscheen-ie nog niet tot nauwelijks in het openbaar. Maar voor het Filmfestival, waar duizenden grote namen op af kwamen, trok ze de ring uit de kast en liet ze 'm dolgelukkig aan de rest van de wereld zien.

Rodriguez en Ronaldo zijn al sinds 2016 samen en leerden elkaar kennen in een Gucci-winkel in Madrid, waar het Spaanse model toen werkte. In 2017 verwelkomden ze hun eerste kindje: Alana (7). Eind oktober 2021 maakten Ronaldo en Rodriguez bekend dat ze een tweeling verwachtten. Alleen dochter Bella Esmeralda (3) overleefde de geboorte. Zoon Angel overleed.