Moeder Max Verstappen laat van zich horen na prachtig nieuws omtrent Michael Schumacher

De reacties op het heuglijke nieuws dat de familie Schumacher een nieuw lid rijker is, waren zowel vrolijk als emotioneel. 'Gefeliciteerd! Ze heeft een exceptionele opa', reageert iemand op het babynieuws van de dochter van Michael Schumacher. Ook de moeder van Max Verstappen feliciteerde het koppel.

Gina Schumacher - de dochter van Michael, zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 - deelde afgelopen weekend een post op Instagram waarop de handen van haar, haar man Iain Bethke en van hun pasgeboren dochter Millie te zien waren. 'Welkom op deze wereld, Millie. Geboren op 29 maart en onze harten zijn er voller dan ooit van.'

Mercedes, het team waar Schumacher de laatste drie seizoenen uit zijn lange carrière voor reed, feliciteerde het stel in het Duits. De moeder van Max Verstappen, Sophie Kumpen, deed dat in het Engels. Dennis Hauger is een andere bekende die reageerde. De Noor reed in het verleden voor het Red Bull Junior-team, schopte het tot de Formule 2 en rijdt nu in de Indy NXT, het stapje onder IndyCar.

Kelly Piquet deelt reeks foto's van bijzonder feest op de jacht van Max Verstappen Kelly Piquet koos afgelopen weekend voor de ontspanning in Monaco terwijl haar vriend Max Verstappen aan het racen was in Japan. De zwangere vriendin van de Nederlander hield haar babyshower voor vriendinnen en dat werd een groot feest.

Baby voor Max Verstappen

De moeder van Verstappen is al oma, maar mag bijna haar volgende kleinkind ontmoeten. De vriendin van regerend F1-wereldkampioen Verstappen lijkt deze maand nog te gaan bevallen. Kelly Piquet dook zondag met een hoogzwangere buik op bij haar eigen babyshower op een zeer luxe boot in Monaco.

Eindelijk vrolijk nieuws omtrent Michael Schumacher, 7-voudig wereldkampioen F1: 'We voelen ons gezegend' Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher (56) is na een ski-ongeluk eind 2013 nooit meer de oude geworden. Toch valt er ook iets heugelijks te melden over 'Schumi'. De Duitser is eind maart voor het eerst opa geworden.

Trotse opa en oma

Het is wél de eerste keer dat Michael Schumacher opa is geworden. 'Michael en Corinna zijn zo ongelooflijk trots op je, Gina', reageert iemand op de post op Instagram. De voormalig F1-kampioen wordt sinds een heftig ski-ongeluk eind 2013 thuis verzorgd. Er worden zelden ontwikkelingen over zijn gesteldheid gedeeld met de buitenwereld, maar recent volgde er helaas een tragische update.

Tragische update Michael Schumacher zorgt voor 'schrik': 'Dat lijkt me zo erg...' Een heftig bericht kwam vorige week naar buiten over de toestand van voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher. Een betrouwbare bron vertelde dat hij zich niet langer verbaal kan uiten. Sinds zijn ski-ongeluk in 2013 wordt hij volledig afgeschermd van de buitenwereld en updates over zijn gezondheid zijn zeldzaam. Dit nieuws zorgt dan ook voor geschokte reacties.

Tragische update over Michael Schumacher

De Duitse journalist Felix Görner - bekend als een betrouwbare bron rondom de familie - meldde dat Schumacher zich 'niet meer verbaal kan uiten'. "De situatie is zeer triest", legt Görner uit. "Hij heeft constante zorg nodig en is volledig afhankelijk van de mensen die voor hem zorgen."

"Er zijn momenteel maximaal twintig mensen die in de buurt van Michael mogen komen", voegt Felix toe. "En volgens mij is dat de juiste aanpak. De familie handelt volledig in het belang van Michael. Hij heeft zijn privéleven altijd strikt beschermd en dat is niet veranderd."