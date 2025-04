Kelly Piquet deelt reeks foto's van bijzonder feest op het jacht van Max Verstappen

Kelly Piquet koos afgelopen weekend voor de ontspanning in Monaco terwijl haar vriend Max Verstappen aan het racen was in Japan. De zwangere vriendin van de Nederlander hield haar babyshower voor vriendinnen en dat werd een groot feest.

Piquet nodigde haar vriendinnen uit op een boot in de haven van het prinsdom in Frankrijk. Op het jacht kwamen de gasten niets te kort. Zo was er een dj die zorgde voor goede muziek en was er een grote tafel met verscheidene zoete hapjes. Piquet nam hier zelf ook gulzig van. Zo is ze aan het genieten van een stuk taart en de aanwezigheid van haar vriendinnen.

Zwangerschap

Inmiddels is de zwangerschap bij Piquet goed te zien en haar buik laat ze dan ook vol trots zien. Vele vriendinnen delen foto's van de vriendin van Verstappen op haar story om hun trots voor haar uit te spreken. Piquet deelde zelf ook een story met daarop een groepsfoto met al haar vriendinnen. 'Ik bedank God voor mijn vriendinnen die altijd de goede energie brengen', bedankt de influencer haar vriendinnenclub.

Formule 1

Ondertussen dendert het Formule 1-seizoen voor haar vriend Max Verstappen in volle vaart door. De Nederlander was afgelopen weekend in Japan de beste tijdens een indrukwekkende race. Aankomend weekend volgt voor Verstappen de volgende race in Bahrein. Dat is steevast een belangrijke race voor de Nederlander, aangezien hij daar vorig jaar ook al wist te winnen.

Verstappen zijn vriendin zal er de komende races nog niet bij zijn, aangezien ze inmiddels in de laatste fase van haar zwangerschap zit. Het lijkt erop dat de baby elk moment geboren kan worden. Guido van der Garde vertelde eerder dit jaar dat het kind waarschijnlijk 'ergens in april geboren zal worden'.

Als het kind in de komende twee weken komt, zal de geboorte zonder Verstappen moeten, aangezien de Nederlander geen vrij krijgt van de F1. "Als het gebeurt, gebeurt het. Ik kan er niets aan doen. Helaas krijgen F1-coureurs geen vrij, maar tegelijkertijd ben ik ook niet degene die moet bevallen", vertelde de Nederlander eerder al over het mogelijke missen van de geboorte.