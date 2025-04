Eindelijk vrolijk nieuws omtrent Michael Schumacher, 7-voudig wereldkampioen F1: 'We voelen ons gezegend'

Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher (56) is na een ski-ongeluk eind 2013 nooit meer de oude geworden. Toch valt er ook iets heugelijks te melden over 'Schumi'. De Duitser is eind maart voor het eerst opa geworden.

Op zaterdag 29 maart 2025 werden Gina-Maria Schumacher (28), de dochter van Michael Schumacher, en haar partner Iain Bethke (29) de ouders van dochter Millie. Pas op zaterdag 5 april maakten de ouders de geboorte wereldkundig.

“Welkom op deze wereld, Millie", schrijft de moeder op Instagram "Geboren op 29 maart. Onze harten zijn nooit eerder zo vol geweest. We voelen ons gezegend dat we jou nu in ons leven hebben."

Ski-ongeval

Michael Schumacher en zijn vrouw Corinna hebben ook een zoon: Mick (25). Hij was kortstondig een coureur in de F1, maar dat werd geen succes. Via een story op Instagram laat hij weten trots te zijn op zijn zus. Mick is nu dus de oom van Millie.

Nadat Schumacher een vreselijk ski-ongeval had in het Franse oord Méribel, schermde zijn familie hem af voor de media. In de dik elf jaar sindsdien zijn er weinig tot geen officiële updates gekomen over het welzijn van de legendarische racer. Hij is nooit meer in het openbaar verschenen.

Verbaal uiten

Eind maart kwam een Duitse journalist met nieuws over de ontwikkelingen in huize Schumacher. Hij kan zich 'niet langer verbaal uiten', meldt RTL-verslaggever Felix Görner. "De situatie is zeer triest", legt Görner uit. "Hij heeft constante zorg nodig en is volledig afhankelijk van de mensen die voor hem zorgen. Hij kan zich niet meer verbaal uiten."

Gina Schumacher en Bethke trouwden in september 2025. Gina, die actief is in de paardensport en in Amerika woont op de Schumacherranch in Texas, verklapte eind vorig jaar dat de baby een meisje zou zijn.

CV van Schumi

Michael Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen, behaalde 91 overwinningen en 77 snelste rondes in de Formule 1. Hij domineerde met Ferrari tussen 2000 en 2004 met vijf titels op rij. Met 155 podiumplaatsen en 13 zeges in 2004 vestigde hij talloze records, waarmee hij een legende werd in de autosportgeschiedenis.