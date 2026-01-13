Aan het begin van het nieuwe wielerseizoen verbreekt toprenster Marianne Vos de stilte op haar sociale media. De 38-jarige rijdster van Team Visma-Lease a Bike onthult op haar Instagram een moeilijke tijd achter de rug te hebben gehad.

Vos kende een abrupt einde van vorig seizoen. De wielerlegende zou starten aan het WK op de weg in Rwanda, maar trok zich op het laatste moment terug wegens familieomstandigheden. "Haar vader is vorige week geopereerd", verklaarde bondscoach Laurens ten Dam destijds aan de NOS.

'De afgelopen maanden waren zwaar'

De operatie was dan ook een serieuze, zo onthulde de oud-topwielrenner. "Hij lag in het ziekenhuis en is van de IC naar medium care gegaan. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, maar het waren wel heel erg spannende en hectische dagen voor Marianne. Ze is er nu voor de familie, dat is veel belangrijker dan je achttiende WK rijden."

Vos zelf liet dinsdag voor het eerst van zich horen na haar terugtrekking op het WK. Op haar Instagram deelde ze een aantal foto's met een emotioneel bijschrift. "Het was even rustig vanuit mijn kant", begint de tweevoudig olympisch kampioene. "De afgelopen maanden waren zwaar voor mijn familie en dierbaren vanwege medische problemen. Het heeft me het fietsen en het leven in een ander perspectief laten zien."

Wedstrijdkalender Vos 2026

Momenteel is Vos in het Spaanse Benidorm. Daar is ze samen met haar ploeg zich aan het voorbereiden op het nieuwe wielerseizoen. Vanuit daar maakte de wielerlegende ook haar wedstrijdkalender in grote lijnen voor 2026 bekend. Zo komt ze in actie in een hoop voorjaarsklassiekers en ook in grote rondes.

Het échte seizoen start voor de routinier op 7 maart met de Strade Bianche. Daarnaast gaan we Vos in het voorjaar ook in actie zien in Milaan-Sanremo, De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Ook rijdt de sprintster twee grote rondes: de Vuelta en de Tour de France.