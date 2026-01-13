De Nederlandse wielerploeg Visma - Lease a Bike maakte dinsdag tijdens de ploegenpresentatie hun plan in grote lijnen voor 2026 bekend. Daarin staat een debuut voor Jonas Vingegaard en lastige opgaves voor Wout van Aert.

Vingegaard gaat in 2026 op voor een bijzondere eerste keer. Hij gaat dit jaar namelijk voor het eerst de Ronde van Italië rijden. Verder gaat hij ook van start in de Ronde van Frankrijk. Het doel is beide grote rondes te winnen, meldt de 29-jarige Deen in een persbericht van zijn team Visma - Lease a Bike. Het Nederlandse WorldTour-team hield dinsdag de ploegpresentatie in het Spaanse Benidorm.

Illuster rijtje

"Ik heb het rijden van de Giro al een tijdje in mijn gedachten", aldus Vingegaard over zijn debuut in Italië. "Het is een van de grootste races op de kalender. Daarnaast een koers die ik nog niet eerder heb gedaan. Ik wil het heel graag eens doen en daar is nu het perfecte moment voor. Dat ik afgelopen najaar de Vuelta heb gewonnen, geeft mij alleen maar meer motivatie om ook in Italië vol voor de zege te gaan. Ik wil de roze trui maar wat graag toevoegen aan mijn collectie."

Vingegaard won de Tour al twee keer en eindigde drie keer als tweede achter de Sloveen Tadej Pogacar. Mocht hij de Giro ook winnen, schaart de Deen zich in een illuster rijtje met renners die alle drie de grote rondes hebben gewonnen. Slechts zeven renners wisten dat ooit te bewerkstelligen, waaronder legendes als Chris Froome, Vincenzo Nibali en Eddy Merckx. De grote rivaal van Vingegaard, Pogacar, staat nog niet in dit lijstje. De 27-jarige Sloveen wist nog nooit de Vuelta te winnen.

Nieuwe hoofdstukken in rivaliteit Van Aert vs. Van der Poel

Ook het wielerseizoen voor Van Aert is in grote lijnen bekendgemaakt. Zo komt hij in actie in de monumentale klassiekers Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De 31-jarige Belg won deze grote voorjaarskoersen nog nooit. "Wout heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ervan droomt om Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen te winnen. Het zou voor hem en voor ons mooi zijn als hij deze droom kan vervullen", zegt zijn ploegleider Grischa Niermann in een persbericht.

Naar verwachting treft Van Aert zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel tijdens deze koersen. De 30-jarige Nederlander won de afgelopen drie jaar de Franse kasseienklassieker en in 2020, 2022 en 2024 het Vlaamse wielermonument. Naast Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen gaat Van Aert ook Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, De Tour de France en de Vuelta rijden.