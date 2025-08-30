Monica Geuze duikt op met bekende dochter van Ajax-icoon

Monica Geuze dook dit weekend op tijdens een feestelijke gelegenheid, samen met Demi de Boer, de dochter van Ajax-legende Ronald de Boer. Onlangs kwam er een einde aan Geuze’s relatie met Almere City-speler James Lawrence. De influencer lijkt nu wat afleiding te hebben gevonden in het gezelschap van de dochter van het Ajax-icoon.

Demi de Boer, die onlangs bekendmaakte binnenkort te zien te zijn in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson, deelde op Instagram een foto waarop ze te zien is in het gezelschap van onder anderen Monica Geuze. De twee waren vermoedelijk samen aanwezig op een feestje van Danique Bossers, die de verjaardag vierde van haar populaire kledingmerk Most Wanted. De Boer deelde later nog meer foto’s van het feest.

Vrolijk

Geuze oogde vrolijk op de beelden. Afgelopen week vertelde ze in haar podcast Geuze & Gorgels voor het eerst over haar relatiebreuk met de profvoetballer uit Wales, die voor het Nederlandse Almere City uitkomt. "Ik dacht eerst: ik ga me helemaal kwetsbaar opstellen en het erover hebben. Maar ik heb ook geen zin om te janken", begon ze.

"En dat gaat wel gebeuren als ik het er nu over ga hebben. Dus laat ik het erop houden: mijn relatie is op de klippen gelopen", eindigde ze. De influencer had eerder een relatie met profvoetballer Lars Veldwijk, die momenteel voor Dibba Al-Hisn SC uitkomt. Samen met Veldwijk heeft zij een dochter: Zara-Lizzy Noé (7).

Relatie met Ronnie Flex

Ook de ex van De Boer kent Geuze goed. Ronald's dochter onderhield namelijk een periode een relatie met rapper Ronell Plasschaert, beter bekend als Ronnie Flex, met wie zij samen een dochter kreeg: Remí (3). Geuze was ooit de DJ van de rapper en onderhoudt nog altijd een warme band met hem.

De relatie tussen de rapper en De Boer strandde echter enkele jaren geleden. Het is dan ook afwachten wat de favoriete voetbalclub van de kleine Remí zal worden, de rapper is namelijk een supporter van Feyenoord.

Afscheid

Ook De Boer stond onlangs voor een vervelend afscheid. Haar nicht Beau, de dochter van Frank de Boer, verkaste onlangs met Calvin Stengs en zoon Saint naar Pisa voor een huurtransfer. Dat viel Demi zwaar. 'Saint, we gaan je missen in Rotterdam', schreef ze bij een foto op haar Instagram Story waar haar kind met dat van Stengs en haar nichtje aan het spelen is.