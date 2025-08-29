Het leven van een profvoetballer kan van de ene op de andere dag op zijn kop staan. Zeker tijdens de transfermarkt. Dat gold ook voor Calvin Stengs, die Feyenoord op huurbasis verlaat voor het Italiaanse Pisa. Daar komt een verhuizing bij kijken waar de familie De Boer niet blij mee is.

Deze week rondde de 26-jarige Stengs zijn huurtransfer af naar Pisa, waar in het verleden onder anderen Wim Kieft en Mario Been speelden. Stengs kwam in 2023 over van Nice naar Feyenoord, waar hij negen goals maakte en 21 assists gaf in 59 duels. Het laatste seizoen kampte hij met veel blessures en inmiddels was hij voorbij gestreefd door Anis Hadj Moussa op rechtsbuiten en aanvoerder Sem Steijn op '10'.

Afscheid van familie

De transfer betekent ook dat Stengs met zijn vriendin Beau de Boer (de dochter van oud-voetballer Frank) en zoon Saint naar Italië zal verhuizen. Dat valt zwaar bij Demi de Boer, de dochter van Franks broer Ronald. 'Saint, we gaan je missen in Rotterdam', schrijft ze bij een foto op haar Instagram Story waar haar kind met die van Stengs en haar nichtje aan het spelen is.

Beau de Boer deelde een reeks foto's van haarzelf en Stengs bij Pisa. 'Nieuw avontuur', liet ze met vijf blauwe hartjes weten. 'Kan niet wachten om dit jaar in Italië door te brengen met jou en Saint.'

Vertrek Stengs heeft gevolgen voor Feyenoord

Nu Stengs niet meer bij Feyenoord voetbalt, mag scheidsrechter Joey Kooij weer wedstrijden van die club fluiten. Dat was de afgelopen twee seizoenen niet mogelijk, omdat de twee zwagers zijn van elkaar. Kooij is samen met Romy de Boer, een andere dochter van oud-international Frank.

