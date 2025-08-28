Influencer Monica Geuze maakte deze maand bekend dat haar relatie met Almere City-speler James Lawrence voorbij is. De breuk valt haar erg zwaar. "Maar ik heb ook geen zin om te janken."

In de nieuwste aflevering van haar podcast met Kaj Gorgels komt Lawrence ter sprake. "Wil je het daar over hebben of niet?", vraagt de presentator en influencer. Daar twijfelt Geuze over. "Het is ook raar om het niet te benoemen."

Geuze papte in het voorjaar van 2024 aan met de Welshe voetballer James Lawrence. Hij speelde op dat moment nog voor het Duitse 1. FC Nürnberg, maar verkaste in de zomer naar de Eredivisie en dat had misschien wel te maken met zijn Nederlandse geliefde. Lawrence tekende een contract bij Almere City FC.

"Ik dacht eerst ik ga me helemaal kwetsbaar opstellen en het erover hebben. Maar ik heb ook geen zin om te janken", vervolgt ze. "En dat gaat wel gebeuren als ik het er nu over ga hebben. Dus laat ik het erop houden: mijn relatie is op de klippen gelopen."

'Tranen maskeren'

Ze zegt het met een lach, maar dat is in tegenstrijd met de echte gevoelens van Geuze. "Dat doe ik echt om de tranen te maskeren." Ze spreekt met Gorgels af om het er een andere keer over te hebben. "Dit is nu de status. Het is op dit moment gewoon even klote en wennen aan de situatie."

'Giftige cocktail'

De relatiebreuk was ook niet het enige slechte nieuws voor de influencer de afgelopen tijd. "Ik moest die week ook een operatie ondergaan. Dus als je dan alleen maar plat op bed ligt én je hart doet pijn én iedereen is op Lowlands..."

"Dat is een hele giftige cocktail", aldus Gorgels. "Ik heb echt de dood in de ogen aangekeken", vervolgt Monica. "Nee, het is natuurlijk allemaal te relativeren. Maar dit weekend dacht ik echt: ik heb me nog nooit zo rot gevoeld."

Lars Veldwijk

Geuze had eerder al een relatie met een andere voetballer. Ze was een tijd samen met spits Lars Veldwijk, die onder meer voor Nottingham Forest, Sparta Rotterdam en Excelsior speelde. Hij speelde ook nog zeven interlands voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika. Het koppel werd in 2018 de trotse ouders van dochter Zara-Lizzy, maar ging een jaar later uit elkaar.