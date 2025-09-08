De WK atletiek moeten het vanaf komend weekend doen zonder één van de publiekstrekkers. De Duitse Alica Schmidt, veelal geroemd voor haar looks en meermaals gedoopt tot 'mooiste atlete ter wereld' kende een slecht seizoen, met besmetting met het coronavirus midden in een switch van afstand. Tokio zal dus een verschijning armer zijn, maar Schmidt spoelt die kater weg met nieuwe plaatjes van haar vakantie.

Thailand is zonder twijfel de favoriete bestemming van Schmidt, getuige haar meerdere posts over het Aziatische vakantieland. Ze verbleef er al meerdere keren en in aanloop naar het begin van de WK probeert ze haar eigen gemoed en die van haar fans positief te beïnvloeden door beelden te delen van zichzelf en haar genot op vakantie. Inmiddels lijkt ze alweer in Duitsland te zijn met atletiekvriendinnen, maar de zwemvideo's van een boot kunnn niet op tegen de Thaise schoonheid.

Witte outfits

'Views for days', schrijft ze op Instagram bij een nieuwe verzameling foto's en video's. Zo toont ze zonsondergangen om van te smullen en straalt ze dit keer in diverse witte outfits, die ongetwijfeld haar gebruinde huid goed accentueren. De hotelkamer waar ze verblijft is ook pure luxe. Zo heeft ze een prachtig uitzicht over een stad, is er een bad voor enorme ramen geplaatst en relaxt ze in een infinity pool.

Teleurstelling

Ongetwijfeld had ze die plaatjes liever ingewisseld voor beelden van haar laatste voorbereidingen op de WK in Japan, die op 13 september beginnen. Maar ze greep naast plaatsing voor het belangrijkste toernooi na de Olympische Spelen. Ze liep corona op, midden in het project om haar van de 400 meter naar de 800 meter te krijgen. Ze zei recent 'nog altijd verliefd te zijn op dat project', maar moet wel een teleurstelling slikken als ze haar landgenoten en concurrenten vanaf komend weekend wél in actie ziet en zichzelf niet.

WK atletiek

De WK atletiek zijn van 13 tot en met 21 september in Tokio, de hoofdstad van Japan. Nederland doet met de meeste atleten ooit mee in de jacht op eremetaal. Femke Bol op de 400 meter horden is dé topfavoriet voor oranjegekleurd goud. Lieke Klaver loopt de 400 meter en heeft moordende concurrentie, maar dus niet van Schmidt.