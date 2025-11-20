Puck Moonen is woensdag met succes geopereerd. De wielrenster had last van een vernauwde bekkenslagader, een euvel waar veel renners mee kampen. De 29-jarige beroemdheid bedankt het ziekenhuis na een 'zeer succesvolle operatie'.

'Ik kan iedereen niet genoeg bedanken', schrijft Moonen op Instagram, waar ze bijna 900.000 volgers heeft. 'Voor zo’n grote operatie is alles heel soepel verlopen.' Een paar uur na de operatie was zij alweer even op de been met minimale pijn. 'De weg naar herstel zal lang zijn en met veel hobbels in de weg, maar stap één is gezet.'

'Nu tijd om te slapen en de verdoving uit te laten werken', sluit Moonen af. Zij deelt op haar sociale media meerdere foto's van zichzelf in het ziekenhuisbed. De vriendin van voormalig autocoureur Callan O'Keeffe heeft pleisters op haar buik en lies.

'Waarom het zo hard nodig is'

Moonen kampte al langere tijd met dit probleem. Zo schreef ze in september al het volgende: 'Volgende week heb ik een MRI-scan. Hopelijk krijg ik dan antwoorden over het probleem met mijn been.' De last in haar been weerhield haar er niet van om door te fietsen.

En vorige week gaf Moonen nog aan uit te kijken naar de operatie. Ze deelde een foto van zichzelf in de sportschool met de tekst: 'Dit zijn de laatste sessies met een been dat pijn doet en niet werkt. Ook een goede herinnering waarom de ingreep zo hard nodig is.'

Call of Duty Black Ops 7

Moonen weet al wat ze gaat doen om de tijd te doden. 'Die periode ziet er goed uit, met de release van Call of Duty Black Ops 7.' Dat bekende videospel is sinds een paar dagen te verkrijgen. Moonen houdt naast gamen en wielrennen van snelle auto's. Zij brengt veel tijd door op racecircuits en deelt daar ook regelmatig kiekjes van.

Daarnaast werd zij in 2017 verkozen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland door FHM. Die titel is dit jaar in handen van hockeyster Yibbi Jansen.