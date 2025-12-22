Tallon Griekspoor deed flink wat wenkbrauwen fronsen door vorige maand mee te doen aan een demonstratietoernooi in Rusland. Het leverde hem zelfs een advies van de minister van Buitenlandse Zaken op, maar zelf hield hij zich lange tijd op de vlakte over zijn bezoek aan het land dat in oorlog is met Oekraïne. Griekspoor heeft zich nu echter alsnog uitgesproken over zijn deelname aan het evenement in Sint-Petersburg.

Griekspoor deed vorige maand samen met zijn vriendin Anastasia Potapova mee aan de Northern Palmyra Trophies. Om die deelname was niet alleen flink wat te doen doordat het evenement in Rusland wordt gehouden, maar ook vanwege het feit dat staatsbedrijf Gazprom één van de grote sponsoren van het toernooi was.

Dat bedrijf is volledig in handen van de Russische overheid en daardoor worden de inkomsten van Gazprom gezien als een belangrijke bron waarmee Rusland de oorlog in Oekraïne kan financieren. De deelname van Griekspoor leidde zelfs tot kamervragen. David van Weel, minister van Buitenlandse Zaken, riep de tennisser zelfs op om toch niet mee te gaan doen, maar dat advies sloeg hij in de wind.

'Ik ben niet gek'

Griekspoor reageerde lange tijd niet op zijn deelname, maar heeft dat in gesprek met De Telegraaf nu toch gedaan. Het was een bewuste keuze om even te wachten, want hij wilde daarmee de storm over laten waaien. Griekspoor snapt de negatieve reacties die er kwamen. "Ik ben niet gek of achterlijk en weet dat het grootste probleem was dat het Russische staatsbedrijf Gazprom één van de sponsoren was, maar zij betaalden ons prijzengeld helemaal niet”, vertelt de tennisser.

De nummer 25 van de wereld zou vorig jaar eigenlijk al meedoen, maar meldde zich toen met een blessure af. Griekspoor besloot deze keer na overleg met mensen om zich heen om toch te gaan: "Tuurlijk heb ik overwogen niet mee te doen. Dit was een aanbieding waar ik geen nee tegen kon zeggen. Ik heb nog zes tot acht jaar om mijn geld te verdienen. Dit in combinatie met het feit dat mijn vriendin Russisch was of eigenlijk nog is, heb ik besloten het te doen."

Griekspoor heeft er echter wel moeite mee dat hij er niet zou mogen tennissen terwijl Nederland wel nog altijd gas uit Rusland haalt. Hij wijst ook op het feit dat er officiële toernooien in landen als China ('een dictatuur') en Saoedi-Arabië worden gespeeld. Spijt heeft Griekspoor dan ook niet van zijn deelname aan het evenement in Sint-Petersburg: "Ik zou het zo weer doen."

Potapova switcht van land

Waar Potapova op het moment van haar deelname aan het toernooi nog uitkwam voor Rusland veranderde dat enkele dagen later. De vriendin van Griekspoor maakte toen bekend dat ze vanaf 2026 onder de Oostenrijkse nationaliteit zal gaan spelen. Dat leverde haar op haar beurt weer kritiek op vanuit haar thuisland. Oud-speler Yevgeny Kafelnikov, die tegenwoordig vice-voorzitter is van de Russische tennisbond, haalde hard naar haar uit na dat besluit.