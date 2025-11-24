Tennisicoon Boris Becker beleefde een bewogen week. Zijn veel jongere vrouw beviel van een dochter en een dag later vierde de Duitser ook nog eens zijn 58e verjaardag. Becker onthult enkele dagen na de geboorte van zijn vijfde kind dat de timing ook speciaal was door een andere reden.

Becker hoorde jarenlang bij de beste tennissers ter wereld, maar hij wist niet alleen door zijn spel de aandacht te trekken. De Duitser kwam regelmatig in het nieuws door zijn liefdesleven en daarbij kwam natuurlijk ook vaak het verhaal naar voren dat hij een buitenechtelijk kind in de bezemkast zou hebben verwekt. Daar is volgens Becker echter niets van waar, want het zou gebeurd zijn op een trap tussen twee toiletten.

Na twee mislukte huwelijken, waaronder eentje met de Nederlandse Lilly, lijkt Becker echter helemaal gesetteld met zijn derde vrouw. De Duitser trouwde vorig jaar met de 24 jaar jongere Lilian de Carvalho Monteiro en afgelopen week verwelkomden zij hun eerste kindje samen.

Dochter Zoë Vittoria Becker werd op 21 november geboren en die timing was voor de Duitse oud-toptennisser heel bijzonder. Niet doordat hij een dag later jarig zou zijn, maar doordat vorig jaar op exact diezelfde datum zijn moeder Elvira overleed.

Speling van het lot

Becker vertelde zondag in gesprek met het Duitse Bild wat dat met hem deed. "Het waren een gekke 48 uur. Eerst de geboorte van onze dochter en daarna mijn verjaardag. Dat Zoë is geboren op de sterfdag van mijn moeder is een onbegrijpelijke speling van het lot."

"Het leven schrijft momenteel een ongelooflijk scenario voor ons. We zijn echt heel gelukkig", verklaart Becker, die in 2022 nog enkele maanden in een Britse cel zat vanwege belastingfraude.

Bezoek aan Nederland

Becker bracht recent nog een bezoek aan Nederland. In gesprek met Eva Jinek en bij Vandaag Inside vertelde hij over zijn ervaringen nadat zijn autobiografie was uitgebracht. Bij Johan Derksen en co was hij tevens vol lof over zijn huidige vrouw. "Zonder haar zou ik hier niet zitten. Ze kwam in mijn leven in 2018 toen alles slecht ging. Ze zag iets in me wat ik niet zag."

Mede door haar krabbelde Becker op. Ze bleef hem zelfs trouw toen hij de gevangenis in moest. "Ik moest de cel in, zij is veel jonger dan ik. Ik zei: je hoeft niet te wachten. Maar dat vond ze raar. Ze zei: we zijn een team. We vinden wel de energie om door te gaan."

