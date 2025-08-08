Topvoetbalster Alisha Lehmann houdt de gemoederen bezig. De Zwitserse van Juventus is razend populair en kwam dit EK in eigen land ook in actie. Een drukke zomer dus, maar drukte lijkt nog niet ten einde. Waar ze vorig jaar met haar toenmalige geliefde de stap naar Turijn maakte, lijkt ze na haar relatiebreuk nu haar eigen pad te kiezen.

Lehmann is een regelrechte online sensatie. Met bijna 17 miljoen volgers op alleen al Instagram is ze zowel op als naast het veld een bekend gezicht. Haar transfer van vorig jaar, van Aston Villa naar Juventus, was daarom groot nieuws. Niet alleen omdat zij die stap maakte, maar omdat ze dat in het kielsog van haar partner Douglas Luiz precies hetzelfde deed.

Italië bleek geen succes

In Italië bloeide de liefde niet bepaald op. De relatie tussen de twee liep op de klippen en ook sportief was het zeker voor Douglas Luiz geen succes. Lehmann werd nog kampioen en won de beker met haar team, maar kon geen basisplaats afdwingen. Ook op het EK in eigen land had ze een bijrol, al was ze vooral het mikpunt van spot voorafgaand aan het toernooi. Toen verloor Zwitserland een oefenpot van talentvolle jongens (1-7) en werd het boegbeeld op social media hard aangepakt.

Transfer naar andere club

Het lijkt voor de 26-jarige Zwitserse bij één seizoen in Turijn te blijven. Volgens het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport is Lehmann rond met een nieuwe club en maakt ze een spraakmakende transfer. Ze zou bij Como aan de slag gaan. Die twee clubs liggen overigens niet gek ver uit elkaar, waardoor Lehmann gewoon in Noord-Italië kan blijven wonen.

Miskoop van jewelste

Wat haar ex doet, is afwachten. De Braziliaan kon geen potten breken bij 'De Oude Dame' en mag bij Juventus vertrekken. De 27-jarige lijkt daarmee een miskoop van jewelste te zijn, want Juventus telde de vorige zomer nog doodleuk bijna 52 miljoen euro voor hem neer.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.