Jarenlang gold Alisha Lehmann als hét uithangbord van het vrouwenvoetbal. Niet vanwege haar prestaties op het veld, maar vooral door haar uiterlijk en uitstraling. Ze was geliefd bij fans, voortdurend in de media en altijd in de schijnwerpers. Maar nu lijkt de 'mooiste voetbalster ter wereld' van haar troon gestoten. De Zweedse spits Alice Sondergaard wordt massaal uitgeroepen tot haar opvolgster.

De ophef ontstond na Sondergaard haar presentatie bij Serie A-club Genoa, waar ze deze zomer tekende. Op de Instagrampagina van de club verschenen foto's van de 19-jarige spits, gekleed in het rood-blauw van haar nieuwe ploeg. De reacties stroomden binnen. "Ik ben altijd al fan geweest van Genoa", grapte een volger. Een ander schreef: "Waar meld ik me aan voor het vrouwenteam?" De boodschap was duidelijk: het draait hier niet alleen om de voetbalkunsten van de Zweedse jongedame.

Sondergaard is zeker geen onbekende in het vrouwenvoetbal. Ze debuteerde al op haar vijftiende voor het nationale team van Zweden en speelde afgelopen seizoen een hoofdrol in de promotiestrijd tussen Bologna en Genoa. Toch gaat het in de media nu vooral over haar verschijning, niet over haar doelpunten Fans noemen haar zonder schroom 'de nieuwe Lehmann'.

'Natuurlijke schoonheid' onder vuur

De vergelijking is snel gemaakt. Lehmann groeide de afgelopen jaren uit tot een wereldwijd fenomeen. Met meer dan 17 miljoen volgers op Instagram en miljoenen op TikTok werd ze vaker gespot in lifestylemagazines dan op het scoreformulier. Tijdens het afgelopen EK in Zwitserland kreeg ze zelfs een eigen bodyguard toegewezen, vanwege haar immense populariteit en de chaos die dat veroorzaakte bij fans.

Tegelijk kwam Lehmann steeds vaker onder vuur te liggen. Vooral haar uiterlijk leverde de nodige discussies op. Duitse media speculeerden openlijk over cosmetische ingrepen, en plastisch chirurgen doken op beeldvergelijkingen tussen haar vroegere en huidige uiterlijk. "Ze is amper nog te herkennen", schreef Bild. Ook op social media werden vraagtekens geplaatst bij haar 'natuurlijke schoonheid'.

De nieuwe koningin is opgestaan

En juist dáár lijkt Sondergaard het verschil te maken. Jong, fris en zonder 'ingrepen' presenteert ze zich op een manier die veel fans aanspreekt. Of ze net zo’n mediapowerhouse wordt als Lehmann valt nog te bezien, maar haar entree is veelbelovend. Eén fotoshoot was genoeg om de harten van duizenden volgers te veroveren. En eerlijk is eerlijk: wij kunnen prima leven met de nieuwe'‘mooiste voetbalster ter wereld'. Wat een schoonheid.