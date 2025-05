Ex-voetbalvrouw Sylvie Meis komt met groot nieuws: 'Ik kan niet wachten tot je het ziet'

Sylvie Meis (47) is al jarenlang een bekend gezicht in Nederland, maar ook ver daarbuiten. De voormalig partner van Rafael van der Vaart maakte furore als presentatrice, ondernemer, actrice en model en houdt ook nu haar fanschare nog bezig.

De momenteel in het Duitse Hamburg woonachtige Meis maakt doorgaans geen geheim van wat haar bezighoudt in haar leven. Via Instagram houdt ze jaar volgers feilloos op de hoogte en geregeld geeft ze nog een interview. Onlangs deed ze dat nog in de Duitse Playboy, waar de voormalig partner van Rafael van der Vaart een opvallende uitspraak deed.

Op de vraag wat ze zou doen als ze één dag een man zou zijn, gaf ze zonder twijfelen antwoord: "Dan zou ik zeker seks hebben met een vrouw", zo stelde ze. "En ik zou graag willen voelen of en hoe je als man anders behandeld wordt."

Nieuwe aankondiging Sylvie Meis

Via haar eigen kanalen deelde ze dinsdagmiddag ook een aankondiging. De succesvolle onderneemster komt immers weer met een nieuw product. Meis komt namelijk in samenwerking met een Duitse winkel namelijk met een nieuwe collectie sportkleding. Zelf is ze in ieder geval dolenthousiast en rept ze over 'groot nieuws'. De kledinglijn verschijnt volgende week.

"Stijlvol, comfortabel en perfect voor je actieve levensstijl. Ik kan niet wachten tot je het ziet", schrijft ze trots.

Dat de kleding in Duitsland te verkrijgen is, is niet zo verwonderlijk. De Nederlandse Meis is namelijk razend populair bij onze oosterburen. Dat komt vanwege haar tijd met Van der Vaart in Duitsland. Toen de voetballer furore maakte bij HSV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Oranje, deed Meis dat bij verschillende Duitse programma's. Zo presenteerde ze Deutschland sucht den Superstar en Let's Dance.

Liefdesleven Sylvie Meis

In 2013 barstte de bom en gingen Meis en Van der Vaart uit elkaar. Laatstgenoemde is inmiddels al jaren gelukkig met tophandbalster Estavana Polman, maar Meis houdt de liefdesbladen ook behoorlijk bezig. Of zoals ze het recent zelf samenvatte vlak voor haar 47ste verjaardag. "Ik ben twee keer getrouwd en bescheiden, vaker verloofd dan ik kan tellen en heb onderweg ook wat vriendjes gehad."