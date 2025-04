Mysterieuze Tess Lieder-Wester hint na afscheid op nieuw avontuur: 'Het geeft me vlinders'

Nog even geduld en dan zit de succesvolle handbalcarrière van Tess Lieder-Wester er toch echt op. Het handbalboegbeeld van Nederland maakte vorige week bekend te stoppen met haar loopbaan. Wat volgde waren duizenden reacties. Lieder-Wester is daar dankbaar voor, maar houdt al haar volgers volgens ook behoorlijk in spanning.

De 31-jarige Wester kon in principe nog een paar jaartjes door als keepester, maar merkte dat het moederschap niet meer te combineren viel met topsport. In 2022 werd ze moeder van Flo, het kindje dat ze samen met oud-profvoetballer Mart Lieder kreeg. Eerder zwaaide ze al af voor de Nederlandse ploeg en vrijdag volgde dus het bericht dat ze definitief stopt met handbal.

Reacties stromen binnen

Voor velen kwam het afscheid van het handbal toch onverwacht. Toen Lieder-Wester het vrijdagochtend wereldkundig maakte, stroomden de reacties binnen. Zowel van haar voormalig ploeggenoten als van andere topsporters en volstagen onbekenden. Zo reageerde bijvoorbeeld drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten met een lief bericht.

Het bericht van Schouten en al die anderen deed de handbalster erg veel, zo laat ze dinsdag weten via Instagram. "Een enorm bedankje aan iedereen die e tijd en de moeite heeft genomen om mij een berichtje te sturen de voorbije dagen. Het gaf me vlinders en deed me nóg meer realiseren hoe geweldig en bijzonder het is wat ik/wij hebben/hadden. Jullie zijn allemaal geweldig."

Mysterieuze post

Vervolgens stuurt nog ze nog een paar hashtags de wereld in. Enkele zijn grappend, zoals de hashtag waarin ze voor de grap zegt dat ze eeuwig vakantie heeft. Andere hinten op de laatste weken van haar profcarrière, aangezien het handbalseizoen nog niet is afgelopen. Maar ook zijn er wat mysterieuze bewoordingen. er lijkt namelijk nieuws aan te komen, getuigen de #zoveelandereleukedingen en #staytuned. Er lijkt spoedig dus nieuws aan te komen over de bijna gestopte handbalster.

Nog belangrijke weken met Borussia Dortmund

Wanneer het seizoen en de loopbaan van de Nederlandse keepster er precies op zit, is nog niet duidelijk. Momenteel speelt ze met haar ploeg Borussia Dortmund de play-offs in de Bundesliga. Na twee duels staat het tegen Metzingen 1-1. op 3 mei wordt het derde duel gespeeld in Dortmund.