Influencer Dennis Schouten was na afloop van Boxing Influencers zondag snel verdwenen. Volgens velen omdat hij 'total loss' zou zijn geslagen door tegenstander Rob Goossens. Maar daags na de pak rammel komt de podcastpresentator met een veel heftigere verklaring voor zijn plotselinge verdwijning. Hij zou serieus zijn bedreigd.

Schouten, die zijn bokspartij verloor van Goossens, spreekt de geruchten tegen dat hij vanwege 'medische klachten' afgevoerd zou zijn naar het ziekenhuis. "Totale onzin", zegt hij op zijn Instagram. "Wij zijn afgevoerd omdat mensen in het publiek tijdens en na de wedstrijd dreigden met geweld en moord. Sterker nog: ze kwamen al voor mij staan tijdens mijn route naar de medische check."

'Dit is absurd'

Schouten geeft daarmee aan dat het veel erger was dan 'gewoon' last te hebben van het gevecht. "Er is met behulp van beveiliging van Boxing Influencers een auto voorgereden en we zijn vertrokken. Later begreep ik dat een gedeelte van het publiek buiten op mij/ons stond te wachten. Het staat een ieder vrij om een bloedhekel aan mij te hebben, maar dit is absurd. Je bezoekt een evenement om een deelnemer te bedreigen? En vervolgens dreig je of wil je geweld gebruiken richting diegene na de wedstrijd?"

'Ze deden er allemaal aan mee'

De bedreigingen kwamen volgens Schouten, die met Jan Roos de podcast Roddelpraat presenteert, uit allerlei hoeken. "Bekende mensen, vaders met kinderen... ze deden er allemaal aan mee. Om verdere bedreigingen te voorkomen hou ik het netjes, maar u raadt wel uit welke hoek het kwam. Ik wil Rob feliciteren met zijn overwinning en ik ga me richten op dingen die ik beter kan dan boksen... Want dit was een drama", sluit hij af met een lach.

'Als je aangifte doet...'

Zijn tegenstander Rob Goossens van RTL Boulevard schrikt zich een hoedje van het statement van Schouten. "Echt heel triest dat niet iedereen zich heeft gedragen gisteravond. Als je aangifte doet dan wil ik met liefde getuigen. Verder dank voor de partij en de felicitiaties", schrijft Goossens in een reactie op het Instagram-bericht. Ook andere BN'ers steunen Schouten.