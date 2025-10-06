Na weken lang bekvechten over en weer, stonden Dennis Schouten en Rob Goossens zondagavond tegenover elkaar in de ring tijdens Boxing Influencers. Na het gevecht droop de verliezer pijnlijk af. "We hoorden net dat hij helemaal total loss is.''

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag stond zondagavond in het teken van Boxing Influencers. Een van de meest besproken gevechten was die tussen Roddelpraat-presentator Dennis Schouten en RTL Boulevard-journalist Rob Goossens. Uiteindelijk eindigde de avond voor een van hen in flinke mineur.

'36 seconden, zegt veel over zijn autisme'

Voorafgaand aan het gevecht was het zelfvetrouwen van de twee torenhoog. Zo zei Goossens tegen de camera van De Telegraaf: ''Na 36 seconden heb ik hem neer. Ik heb het bonnetje van de handdoeken van de Hema gehouden. Ik neem aan dat ik ze niet nodig ga hebben.''

Schouten verweerde zich tegen deze dreigementen van zijn tegenstander. ''Dat hij met precies 36 seconden komt, zegt veel over zijn autisme'', zo legt de dertigjarige Schouten uit aan De Telegraaf.

'Had je wel getraind, joh'

Uiteindelijk was het toch Goossens die aan het langste eind trok en de bokspartij tussen de influencers won. De 34-jarige mediadeskundige was naderhand uitzinnig. ''Het voelt heel goed.'' Volgens Goossens kwam zijn overwinning door het verschil in fitheid tussen hem en Schouten. ''Tijdens de laatste week trainen voelde ik dat bepaalde dingen met elkaar begonnen te klikken. Dennis had wel een beetje van die flaptietjes. Ik dacht: had je wel getraind, joh.''

'Dennis is afgevoerd'

Na zijn verloren partij doet de advocaat van Schouten een opmerkelijk onthulling tegenover De Telegraaf. ''Dennis is afgevoerd. We hoorden net dat hij helemaal total loss is en nu in de auto naar huis is gebracht.'' Goossens reageert gelaten op het nieuws van zijn rivaal. ''Dat zou me niks verbazen. Maar het is ik pijn of hij pijn. Ik denk dat ik hem veel pijn heb gedaan. Ik denk ook dat zijn ego langer dan een week pijn doet.'' Ook Schoutens advocaat kan dat beamen. ''Hij blijft nu een week onder de radar.''

Felicitatie

Toch kwam Schouten kort na zijn verloren partij met een felicitatie aan het adres van Goossens. Zo deelt hij op zijn Instagram een foto van zijn bokspartij met de tekst: ''Alle felicitaties aan Goossens.''