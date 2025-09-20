Drie Nederlandse estafetteploegen wisten zich zaterdag te plaatsen voor de finales van het WK atletiek in Tokio. Nadat Jonas Phijffers, Eugene Omalla, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia een finaleplaats verzilverden op de 4x400 meter, deelde Lieke Klaver een intiem moment van de atleten achter de schermen.

Nadat Klaver samen met Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot en Lisanne de Witte in 3.24,03 naar de derde plaats in de series op de 4x400 meter liepen en zich daarmee plaatsten voor de finale, wisten de mannen dit kunstje te herhalen. Phijffers zette Nederland op een goede startpositie. Die bleef na de eerste wissel behouden. Slotloper Bonevacia hield knap stand, waarmee in in 3.00,23 een derde plaats verzilverd werd.

In onderbroek

De mannen besloten hun finaleplaats op bijzondere wijze te vieren en doken in bad. Klaver filmde Bonevacia terwijl hij juichend in zijn hotelkamer in bad zat. Ondertussen kwamen ook Isaya Klein Ikkink, haar vriend Terrence Agard en andere ploeggenoten in hun onderbroek aangelopen om de winst te vieren, terwijl Klaver het tafereel juichend filmde.

i © Instagram: @liekeklaver

'Medaille stelen'

Ook de Nederlandse estafetteploeg op de 4x100 meter bij de mannen wist een ticket voor de finale te bemachtigen. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa eindigden als tweede in de serie. "Iedereen is in vorm, we weten dat we mee kunnen streden met alle andere landen hier", zei Ekpo tegen de NOS. "Dit was de eerste stap, de finale halen", voegde Burnet toe. En Mo-Ajok: "Morgen gaan we een medaille stelen."

Invalbeurt op het laatste moment

De vrouwen hadden met Met Isabel van den Berg, Britt de Blaauw, Marije van Hunenstijn en Demi van den Wildenberg geen succes in de series van de 4x400 meter. Zij klokten 43,62 seconden, wat niet genoeg bleek voor een plek in de finale. Van den Wildenberg viel op het laatste moment in vanwege hamstringklachten bij Nadine Visser en kwam als vijfde over de streep.

