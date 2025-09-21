Het had flink wat voeten in de aarde, maar het kwam zaterdag dan toch zover. Joost Bol, de vader van Femke, had zijn grote angst overwonnen en zo kon hij zijn dochter na opnieuw een weergaloze prestatie op de WK atletiek in de armen sluiten.

Vader Bol miste de laatste jaren een aantal belangrijke optredens van dochter Femke en dat begon te knagen. Zijn vliegangst stond grote reizen echter in de weg. De liefde voor zijn dochter bleek sterker en dus ondernam hij actie.

In 2024 schreef Joost zich in voor een cursus om van zijn vliegangst af te komen. Die angst trad overigens pas bij Bol senior op toen hij al bijna 40 was. Daarvoor stapte hij onbekommerd een vliegtuig in.

Sessies

"Op een gegeven moment denk je: ik mis wel heel veel. En ik was er klaar voor. Ik heb eerst zes sessies gehad met een psycholoog, om te kijken waar de angst vandaan komt, en die aan te gaan”, vertelt hij tegen het AD. "Vanaf het eerste moment had ik het vertrouwen: dit gaat me lukken."

De trainingen waren gericht op verzoening met het feit dat je als passagier in een vliegtuig nou eenmaal geen controle hebt over de situatie. Het begon met over de reling hangen op een hoge flat, ook werd hij in een kruipruimte gestopt met het luik dicht. "Ik kreeg geen paniekaanval", vertelt hij. "Waarom zou ik dat dan in de lucht wel hebben? Daar heb je de controle ook niet. Ik leerde ook om angst te herkennen en te hanteren."

i Vader Joost en moeder Annemarie knuffelen hun dochter na weer een wereldtitel. © ANP

Japan

En nu is hij dus in Japan. Het is zijn eerste vlucht verblijf in Azië en hij geniet volop van karaoke en sushi. Ook kan hij Femke steunen, al zijn er momenten dat de gouden atlete zich wil isoleren van alles en iedereen. "Alleen op de wedstrijddag moeten we niet in de buurt komen. Femke is van de planning, die mag niet verstoord worden", legt hij uit.

Goud

Femke Bol veroverde vrijdag voor de tweede keer op rij de wereldtitel op de 400 meter horden. De 25-jarige Amersfoortse liep in een uitverkocht Japan National Stadium naar het goud in een tijd van 51,54, de beste tijd van dit jaar. Na afloop van de medailleceremonie op zaterdag stonden haar vader en moeder klaar om haar stevig te knuffelen.

Zesde medaille

De individuele gouden medaille was de zesde medaille van Bol op een WK. Ze won in Tokio ook zilver met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Op de WK van Boedapest van 2023 won ze twee gouden medailles en op de WK van 2022 in Eugene twee zilveren medailles. Zondag komt ze nog in actie op de 4x400 meter vrouwen.