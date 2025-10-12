Jimmy Floyd Hasselbaink speelde in zijn carrière 27 interlands voor het Nederlands elftal, maar de voormalig topspits is aan de andere kant van Het Kanaal misschien wel een stuk bekender dan in eigen land. Dat blijkt wel uit het feit dat Hasselbaink momenteel meedoet aan een heel populair Brits tv-programma met allerlei beroemdheden. Daar zorgde de oud-international echter wel voor wat ophef.

De 53-jarige Hasselbaink is één van de deelnemers aan het 23e seizoen van het programma Strictly Come Dancing. In de Britse show, die door miljoenen mensen bekeken wordt, vormen vijftien beroemdheden een koppel met een professionele danser en wekelijks moeten zij tijdens een live-uitzending laten zien hoe soepel ze in de heupen zijn. Hasselbaink is gekoppeld aan de 34-jarige danseres Lauren Oakley en dat belooft veel goeds, want zij eindigde vorig jaar met zanger JB Gill als tweede.

Hasselbaink en Oakley moeten er dus elke week voor zorgen dat ze in ieder geval niet bij de zwakste koppels van die uitzending horen en dat gaat ze voorlopig goed af. Ze eindigden in de eerste show op de gedeelde derde plaats na het dansen van de quickstep en toen ze een week later de cha-cha-cha uitvoerden, eindigden ze op plek zeven.

Bobbel in de broek maakt veel los

Die laatste dans maakte echter het nodige los in de Britse media en dat kwam vooral door zijn kleding. Hasselbaink droeg een wit hemdje en een roze overhemd met korte mouwen, maar het was met name zijn lichte broek die de aandacht trok. Aan de voorkant was namelijk een enorme bobbel te zien en dat leidde tot flink wat hilariteit onder kijkers.

Hasselbaink voelde zich uiteindelijk geroepen om opheldering daarover te geven. "Mijn broek kroop omhoog door mijn dijen en ik deed ook nog eens een Latijns-Amerikaanse dans. Het leek groter dan het was, helaas kan ik er niet zo macho over doen. Maar mijn vrouw is er blij mee", vertelde de oud-topspits met een knipoog aan The Sun.

Oranje-international

De Nederlandse oud-voetballer kwam opmerkelijk genoeg nooit in de Eredivisie uit. Wel speelde hij enkele jaren namens AZ in de Eerste Divisie. Hasselbaink bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door in Engeland en maakte daar namens Leeds United, Chelsea en Middlesbrough flink wat goals. Hasselbaink werd in 1999 en 2001 zelfs topscorer van de Premier League. Hij was de eerste Nederlandse topscorer in Engeland. Vooralsnog deden enkel Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie hem dat na.

De topspits debuteerde in 1998 in Oranje en was onderdeel van de selectie op het WK van dat jaar. Nederland strandde toen in de halve finales. Hasselbaink speelde uiteindelijk 27 interlands en scoorde daarin negen keer.

Assistent-bondscoach van Engeland

Hasselbaink werd na zijn spelerscarrière trainer en opnieuw werkte hij jarenlang in Engeland. Hij was eerst coach bij clubs op de lagere niveaus en werd in 2023 aangesteld als assistent bij het Engelse elftal. Hasselbaink kwam in die hoedanigheid het Nederlands elftal tegen op het EK van vorig jaar. De oud-spits deed zijn eigen land pijn, want Engeland won met 2-1 in de halve finale. Spanje bleek uiteindelijk in de eindstrijd te sterk. Hasselbaink vertrok na het EK nadat ook bondscoach Gareth Soutgate besloot op te stappen.