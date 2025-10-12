Patrick Kluivert maakte in 1998 als speler zijn opwachting op het WK voetbal en was in 2014 als assistent-coach van de partij, maar hij moet nog zeker vier jaar langer wachten voordat hij als bondscoach zijn debuut kan gaan maken op het toernooi. De voormalig topspits zag zaterdag zijn Indonesië verliezen van Irak en daarmee spatte de WK-droom van het voetbalgekke land uit elkaar.

Indonesië stelde de afgelopen jaren alles in het werk om volgend jaar van de partij te zijn bij het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Het land besloot om een heleboel spelers uit Nederland met Indonesische roots bij het nationale team te halen en begin dit jaar werd Kluivert tijdens de kwalificatiereeks aangesteld als bondscoach.

Hoewel Kluivert als coach nog maar weinig successen boekte, moest hij Indonesië voor de eerste keer in het onafhankelijke bestaan naar het WK gaan leiden. Om de droom levend te houden, moest het team van Kluivert in een groep met Saoedi-Arabië en Irak bij de eerste twee zien te eindigen, maar dat lukte niet.

WK-droom van Kluivert spat uit elkaar

Indonesië verloor eerder deze week al met 3-2 van Saoedi-Arabië en bleek zaterdag ook niet opgewassen tegen Irak. Het bleef zaterdag lange tijd 0-0 in het King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah, totdat FC Utrecht-speler Zidane Iqbal veertien minuten voor tijd het doelpunt voor de Irakezen scoorde.

Kluivert en Indonesië zijn daarmee definitief uitgeschakeld in de kwalificatiereeks, maar ondanks die enorme dreun was de oud-topspits van Oranje trots op zijn team. "We speelden geweldig vandaag. Ik ben heel trots op mijn spelers. Ze toonden hun moed, maar helaas viel het niet onze kant op. We creërden kansen, we speelden erg goed, maar door één moment verliezen we de wedstrijd. We zijn er kapot van."

Saoedi-Arabië en Irak strijden om WK-ticket

Voor Saoedi-Arabië en Irak is die droom nog altijd levend. Zij bepalen dinsdag in een onderling duel wie er rechtstreeks naar het WK gaat en welk land verder moet in de play-offs. Saoedi-Arabië heeft aan een gelijkspel genoeg om voor de zevende keer mee te doen aan het WK, Irak moet winnen om na 1986 voor de tweede keer in de geschiedenis deel te nemen.

