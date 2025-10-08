De uitzending van Vandaag Inside was deze woensdag een heel bijzondere. Een wereldberoemde tennislegende maakte namelijk zijn opwachting. De Duitser Boris Becker, die op 17-jarige leeftijd ooit Wimbledon won, zat aan de bar. Becker werd daar verrast door een andere sportlegende: Ruud Gullit.

De Duitser zat in de uitzending omdat er een boek uit is over zijn leven. En dat is niet zo gek, want Becker maakte een hoop mee in zijn leven. Nadat hij op zijn zeventiende Wimbledon won en een tijdlang de beste tennisser ter wereld was, ging het ook bergafwaarts op latere leeftijd.

Boris Becker uit de gevangenis

Becker scheidde tweemaal én zat in 2022 in de gevangenis. Hij werd eerder failliet verklaard en moest vanwege een fraudezaak acht maanden de cel in. Nadat hij eerder bij Eva Jinek al aanschoof om over zijn leven te vertellen, deed hij dat bij Vandaag Inside nog eens dunnetjes over.

Da ist er: der KUCKUCK von Boris Becker bei Vandaag Inside! 😂🇩🇪 #vandaaginside pic.twitter.com/pnCVzIZ5F8 — Vandaag Inside (@vandaaginside) October 8, 2025

Maar er was ook een verrassing voor Becker. Hij is namelijk goed bevriend met ex-topvoetballer Ruud Gullit, die ook lange tijd met René van der Gijp speelde. Gullit was niet aanwezig in de uitzending omdat hij op reis was, maar had wel een fraaie boodschap voor de Duitser.

Gullit begroet 'vriend' Becker

"Hallo Boris, hoe gaat het vriend?", zo begint Gullit zijn verhaal. "We kennen elkaar al lang. Ik denk dat het ergens in de jaren tachtig of negentig was. We hebben altijd contact gehad, zijn samen een paar keer op vakantie geweest en hebben een keer gepokerd."

Gullit is blij om te zien dat het een stuk beter gaat met Becker, die zichtbaar aan de betere hand is sinds hij weer op vrije voeten is en vorig jaar voor de derde keer trouwde. "Ik hou van je. Je hebt moeilijke tijden gehad, maar je bent er sterker uitgekomen. Dat is de topsporter in je."

Boris Becker is gelukkig

De voetballegende zag van dichtbij hoe gelukkig zijn goede vriend nu is. "Onlangs was ik op je bruiloft en ik zag dat je gelukkig was. Dat is het belangrijkste, want die lach zag ik een tijdje niet meer. Ik wens je al het geluk en succes met je boek mein freund. Veel plezier in Amsterdam, ik hou van je."

Becker is op zijn beurt vol lof over Gullit. "Het is een écht mensch. Hij is altijd gelukkig, positief. Tegenwoordig hebben mensen veel kritiek, dat zou hij nooit doen. Het glas is bij hem altijd halfvol."