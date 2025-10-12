Nederland en Argentinië hebben door de jaren heen prachtige duels gespeeld, maar oud-international Hedwiges Maduro herinnert zich opvallend genoeg vooral het saaie gelijkspel op het WK 2006. Het duel eindigde in een bloedeloze 0-0 en verdween snel uit het collectieve geheugen, behalve bij Maduro. "En ondertussen liepen Messi en Riquelme daar..."

In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl blikt Maduro terug op de bijzondere dag in Frankfurt. "Het mooiste moment is gewoon het meemaken van het WK als speler", zegt de oud-middenvelder, die direct de wedstrijd tegen Argentinië opnoemt als één van de mooiste wedstrijden. "Dat was één groot feest. Dat is wel écht een hoogtepunt geweest. Maradona zat op de tribune. Koning, toen nog prins, Willem-Alexander en Maxima kwamen nog in de kleedkamer om ons feliciteren, want we waren door naar de volgende ronde. Dat was echt gigantisch..."

'Ik keek mijn ogen uit'

De Argentijnse supporters zorgden voor een uitbundig feest, met overal sjaaltjes en gezang dat door het stadion galmde. "Het was de 0-0 wedstrijd, maar dat was gewoon één feest. Argentinië was door en wij waren door. Ik zat tijdens de wedstrijd op een gegeven moment naar het publiek te kijken en keek mijn ogen uit. Die sfeer was niet normaal, iedereen draaien met die sjaaltjes. En ondertussen liepen Messi en Riquelme daar allemaal dus dat was één groot feest", lacht de achttienvoudig international.

'Slag om Neurenberg'

Hoewel het duel zelf weinig herinneringen opbrengt, was de beleving rondom de wedstrijd onvergetelijk. Het Nederlands elftal kende een uitstekende groepsfase door te winnen van Ivoorkust en Servië/Montenegro en gelijk te spelen tegen Argentinië. Het sprookje eindigde echter in de achtste finales, tijdens de beruchte 'Slag om Neurenberg' tegen Portugal. Die wedstrijd, gekenmerkt door maar liefst zestien gele kaarten en vier rode kaarten, betekende de uitschakeling van Oranje.

