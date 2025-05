Nederlandse schaatser (18) gaat viraal met bijzonder talent: 'Dat vond ik wel spannend'

Wielrenster Demi Vollering sprak zich onlangs uit over de invloed van hormonen en menstruatie op haar prestaties. Ze gaf aan dat het in de topsport soms ‘normaal’ is om niet ongesteld te zijn, terwijl dat natuurlijk allesbehalve gezond is. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As dit onderwerp.