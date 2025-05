Schaatslegende Anni Friesinger deelt openhartig bericht aan haar dochter: ‘Konden we de tijd maar stoppen’

Ze was jarenlang hét schaatsicoon bij de vrouwen: de inmiddels 48-jarige Anni Friesinger won talloze titels, maar die tijd ligt alweer ver achter haar. Inmiddels is ze moeder van twee en al een flinke poos gelukkig met de Nederlandse oud-schaatser Ids Postma. Daar staat ze op donderdag vanwege een bijzonder feit even bij stil.

Friesinger heeft twee dochters: Josephine en Elisabeth. De eerste werd geboren in 2011, vlak na het beëndigen van Friesingers loopbaan. In 2014 volgde Elisabeth en dat gebeurde op 8 mei. Vandaag dus exact 11 jaar geleden en dat laat haar moeder niet geruisloos passeren.

Via Instagram deelt ze een video met allerlei beelden van haar jongste dochter. "Jij bent onze kleine wervelvind en zonneschijn! De tijd vliegt veel te snel en konden we het maar even stoppen." Friesinger lijkt te beseffen dat de tijd bijzonder snel gaat. "We houden meer van je dan alles wat er is. Fijne verjaardag raketje."

Talentvolle kinderen

De twee kinderen hebben het topsporttalent overigens van hun ouders overgenomen. Josephine en Elisabeth zijn namelijk zeer getalenteerde ijshockeysters. Dat doen ze in de jeugd van Red Bull Salzburg in Oostenrijk. Afgelopen paasweekend deelde het schaatsicoon trots wat beelden van een wedstrijd van een van haar dochters.

Kinderen van schaatslegendes Ids Postma en Anni Friesinger beproeven hun geluk in een andere sport Ids Postma en Anni Friesinger vormen al tientallen jaren een van de bekendste liefdeskoppels in de schaatswereld. De oud-toprijders hebben samen twee kinderen en die blinken ook uit op het ijs, maar dan in een hele andere sport.

Friesinger en Postma waren dan ook geen onbeduidende schaatsers. De Nederlander won onder meer goud op de Spelen van Nagano in 1998. In Japan greep hij ook een zilveren plak. Daarnaast schreef hij tweemaal het WK allround op zijn naam en pakte hij drie gouden plakken op de WK afstanden.

Volop prijzen voor Anni Friesinger

Een flinke erelijst dus, maar die valt in het niet bij de prijzenkast van Friesinger. Zij won liefst drie keer olympisch goud, werd driemaal wereldkampioene allround en was eenmaal de beste op de WK sprint. Daarnaast staan er ook twaalf gouden medailles van de WK afstanden ergens in huize Friesinger-Postma.

Belangrijke oproep

Mede door knieproblemen stopte Friesinger, die in 2009 trouwde met Postma, met schaatsen. Van die knieën heeft ze nog altijd last. Ook kampt ze met astma, maar dat weerhield het Duitse boegbeeld van het schaatsen er niet van om onlangs een belangrijke oproep over sporten en kinderen te doen.