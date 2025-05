Topschaatsster Joy Beune zet uitgelachen sprinter te kijk tijdens nieuwe hobby

Nu Joy Beune en veel van haar collega-schaatsers aan het terugkeren zijn van vakantie, moet de blik op het olympische seizoen. Maar Beune wil, voordat ze haar schaatsen weer aantrekt, eerst een andere hobby uitvoeren en afronden. Daarin is ze opmerkelijk beter dan de Nederlandse topsprinter Jenning de Boo.

Na afloop van het schaatsseizoen begonnen Beune en De Boo samen aan een nieuw avontuur. De twee reden hun eerste rijlessen op de motor, in de jacht op een rijbewijs voor het tweewielige transportmiddel. Na de vakantie pakten beide topschaatsers hun lessen weer op en dat werd een pijnlijke aangelegenheid voor De Boo.

Proefstart voor Beune

Hij is de regerend wereldkampioen op de korte sprintafstand (500 meter), maar moet in Beune toch zijn meerdere erkennen op de motor. Bij een proefstart van de twee, ging niet hij maar langeafstandspecialiste Beune er het snelst vandoor. Na het aftellen wilde De Boo te graag, waardoor zijn motor afsloeg en Beune hem balend aan de fictieve startlijn achterliet.

Joy Beune en Jenning de Boo doen samen de motorrijlessen. ©Instagram Joy Beune

De Boo uitgelachen

De Boo werd vervolgens uitgelachen door de filmer, waarschijnlijk de instructeur. Balend sloeg de sprinter van Team Reggeborgh op zijn stuur, waarna de lachende ogen door zijn helm ook weer boekdelen spraken. In een filmpje later op de Instagram van Beune slalomden de twee weer op keurige snelheid om de pilonnen heen.

Kjeld Nuis rijdt ook motor

Voor Beune heeft het motorrijden nog een extra dimensie dan alleen een nieuwe hobby voor zichzelf. Haar vriend, collega-topschaatser Kjeld Nuis, is al langer een liefhebbende motormuis en zit regelmatig op de motor. Als Beune slaagt voor haar examen, dan kan het schaatskoppel samen de wijde wereld in.

Olympische Winterspelen

De Nederlandse schaatsers werken deze zomer toe naar de topvorm, die ze hopen aan het einde van 2025 te hebben. Dan zijn namelijk de laatste toernooien voor de Olympische Winterspelen in Milaan in februari 2026 beginnen. Daar zijn alle doelen op ingesteld, dus is het ook zorg voor onder anderen Beune, De Boo en Nuis om ook extra voorzichtig te zijn op de motor. Een blessure kan weleens carrièrebepalend zijn in deze fase.