Nederlandse schaatskampioen geniet van romantisch moment met collega én maakt opvallende selfie

Het seizoen is inmiddels al even achter de rug voor de Nederlandse topschaatsers en dus hebben zij de afgelopen tijd wat meer tijd voor zichzelf gehad. Die vrije tijd heeft Nederlands kampioen allround Beau Snellink goed benut, want hij genoot samen met zijn vriendin Angel Daleman en had ook nog een bijzondere ontmoeting.

Voor Snellink eindigde het schaatsseizoen op spectaculaire wijze. Hij pakte bij de WK afstanden in Hamar zijn allereerste individuele medaille op dat toernooi door als tweede te eindigen op de 5000 meter. Met Chris Huizinga en Marcel Bosker won hij ook nog een bronzen plak op de ploegenachtervolging.

Toch was het grootste nieuws rond de rijder van Team Essent naast het ijs te vinden. In Hamar werd namelijk duidelijk dat Snellink het erg gezellig heeft met toptalent Daleman. De twee zijn sinds kort ploeggenoten, want de 18-jarige Daleman tekende onlangs na flink wat discussie over haar toekomst een contract bij dezelfde ploeg als Snellink. Ze trainde het afgelopen jaar al af en toe mee met Essent.

Romantisch moment

Het leven lacht Snellink momenteel dus toe en dat is nog altijd niet veranderd. Op zijn Instagram deelt hij een reeks foto's van wat hij allemaal in april gedaan heeft en daar zitten een aantal bijzondere plaatjes bij.

De schaatser viert een mooi feestje tijdens Koningsdag, slaat een balletje en heeft vanuit de auto zicht op een prachtige zonsondergang. Dat laatste blijkt een bijzonder romantisch moment, want niemand minder dan Daleman zit in de bijrijdersstoel.

Selfie met de koning

In de reeks foto's komt nog een ander opvallend persoon voorbij: niemand minder dan koning Willem-Alexander poseert samen met de schaatser. De twee kwamen elkaar tegen tijdens de Koningsspelen. Een jaarlijkse sportdag voor kinderen die sinds 2013 ieder jaar op de laatste vrijdag voor Koningsdag wordt gehouden. Snellink was daar samen met ploeggenoten Daleman, Suzanne Schulting en Joep Wennemars ook bij en wist de koning dus te verleiden tot een gezamenlijke foto.

Sterk seizoen

Voor Snellink was het mooi schaatsjaar, want na een moeizaam seizoen liet hij zien weer bij de top te horen. Hij werd eerste bij het NK allround en pakte op het Europees kampioenschap brons. In de wereldbeker eindigde hij in als derde in het eindklassement van de lange afstanden.