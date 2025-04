Vriend van Angel Daleman is ook 'superblij' met nieuw contract: 'Hij wil dat ik kan groeien'

Schaatstalent Angel Daleman maakt sinds zaterdagochtend officieel deel uit van Team Essent. De 18-jarige heeft daar niet alleen haarzelf, maar ook haar vriend Beau Snellink erg blij mee gemaakt, zo vertelt ze aan Sportnieuws.nl.

Snellink schaatst namelijk ook in die ploeg. Afgelopen seizoen werkten de twee al veel samen. Toen trainde Daleman als stagiair mee bij het team onder leiding van coach Jac Orie. Het stel kan het komende jaar ook weer veel tijd samen doorbrengen op het ijs.

'Zenuwachtige' topschaatsster Angel Daleman spreekt ultiem doel uit: 'Dit wordt geen normaal seizoen' Met een nieuw contract op zak staat Angel Daleman net als alle andere topschaatssters voor een cruciaal jaar. Over minder dan tien maanden beginnen in Milaan de Winterspelen. Bij de veelzijdige schaatssensatie (18) begint het al behoorlijk te kriebelen.

"Hij was superblij", zegt Daleman over haar vriend tegen Sportnieuws.nl. "Maar als ik naar een ander team was gegaan had hij dat natuurlijk ook prima gevonden. Hij wil gewoon dat ik het naar mijn zin heb en kan groeien. Maar hij is wel blij dat ik nu gewoon bij Team Essent zit."

Deze verliefde stelletjes gingen schaatskoppel Angel Daleman en Beau Snellink voor Schaatssensatie Angel Daleman maakte bij de WK afstanden haar relatie met Beau Snellink bekend. De koude ijsbaan blijkt een uitstekende plek voor hartverwarmende liefde. Vele schaatskoppels, al dan niet meer samen, gingen de 'ploeggenoten' van Team Essent namelijk al voor.

Suzanne Schulting

Het talent tekende een contract voor twee jaar. Naast Snellink zal ze ook weer met haar andere vertrouwde ploeggenoten kunnen trainen. Ze is met name blij met Suzanne Schulting als maatje, vanwege hun gezamenlijke shorttrack-verleden.

Daar kunnen ze samen goed over praten. "Dat gaat heel erg vanzelf. Ik heb al best wel veel dingen van haar geleerd afgelopen seizoen. Dat is natuurlijk supermooi", aldus Daleman, die op de WK afstanden in Hamar nog samen met Schulting en Jutta Leerdam goud won op de teamsprint.

Supertalent Angel Daleman (18) sluit na soap grote deal: 'Ik wilde rust creëren' Het is eindelijk duidelijk geworden waar de toekomst van topschaatsster Angel Daleman ligt. De pas net 18-jarige was het afgelopen seizoen een ware sensatie als stagiair bij Team Essent, maar had nog geen volwaardig contract. Dat heeft ze sinds zaterdagochtend wel en aan Sportnieuws.nl liet ze merken hoe blij ze daar mee was.

"Het is niet eens per se dat we bewust over bepaalde dingen praten", vervolgt ze. "Maar het gaat automatisch. Dan denk ik: dit is slim wat ze nu doet. Het is heel fijn dat we nu samen deze route zo bewandelen. Dat maakt ons denk ik wel sterker."

Joep Wennemars

Schulting heeft ook een relatie binnen de ploeg. Zij is sinds een tijdje samen met Joep Wennemars. Ook hij hield een gouden medaille over aan de WK afstanden met een sensationele rit op de 1500 meter. Na afloop daarvan sprong hij meteen in de armen van zijn vriendin.