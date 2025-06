Nederlandse scheids vindt 'licht in donkere tijden' bij voetballende partner

Het zijn onzekere tijden voor de familie Shukrula. Net als het vrijwel het hele gezin is Shona actief in het juridisch systeem van Nederland. Maar de broer van de Nederlandse scheidsrechter zit vast, op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

In april werd Vito Shukrula opgepakt en hij zit inmiddels nog altijd in voorarrest. Zelf beweerde hij herhaaldelijk onschuldig te zijn. "Ik hoop dat er ten aanzien van mijn detentie spoedig sprake zal zijn van herbezinning aan de zijde van het Openbaar Ministerie. Mijn lichaam is weliswaar opgesloten tussen zware betonnen muren, maar mijn geest is en blijft vrij. Ik blijf geloof houden in de rechtsstaat en mijn spoedige vrijlating", maakte hij kenbaar via een brief van zijn advocaat Sultan Kat.

Scheidsrechter vindt steun bij bekende vriend

Niet alleen voor de advocaat is het een zware periode, dat geldt ook voor zijn familie. Op Instagram plaatst scheidsrechter Shona Shukrula foto's van haarzelf en haar man Jeff Hardeveld, voetballer van Telstar. 'In donkere tijden, ben jij mijn licht', staat erbij met een wit hartje. De linksback reageert zelf onder de post met een rood hartje. Op de foto's is te zien hoe Shukrula en Hardeveld elkaar omhelzen, kussen en elkaars hand vast hebben.

In juni 2023 trouwden Hardeveld en Shukrula, een jaar daarvoor vroeg de voetballer de scheidsrechter ten huwelijk. De verdediger kampte de laatste jaren met zware knieblessures, maar heeft bij Telstar het geluk hervonden - mede dankzij Shukrula. Afgelopen week promoveerde Hardeveld met De Witte Leeuwen naar de Eredivisie.

Derde advocaat Taghi die is opgepakt

Hardevelds schoonbroer was sinds eind vorig jaar de advocaat van Taghi. Het strafrechtelijk onderzoek begon al snel daarna, in december, met informatie van de AIVD. Hij is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is advocatenneef Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski wordt daar ook van verdacht, de strafzaak tegen haar is nog bezig.

Taghi noemde de verdenkingen eerder deze week tijdens een zitting in Marengo "belachelijk" en "voor de bühne".

Scheidsrechter in KKD

Shukrula is categorie 1 scheidsrechter bij vrouwenwedstrijden van de UEFA. In Nederland werd ze in oktober 2024 de eerste vrouwelijke scheidsrechter op het tweede niveau, bij de wedstrijd tussen TOP Oss en ADO Den Haag. Door fysieke ongemakken floot ze inmiddels lange tijd niet.