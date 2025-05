Broer van Nederlandse scheidsrechter al bijna een week onvindbaar: 'Zeer onwenselijk'

De familie Shukrula zit in een vervelende periode. Vito is gearresteerd en Shona kan alleen maar hopen dat er snel weer contact is met haar broer. Zij is een Nederlandse scheidsrechter, maar werkt in het dagelijks leven ook voor het Openbaar Ministerie. Haar hele gezin is actief in het juridisch systeem van Nederland, maar daar zit haar broer Vito nu in de problemen.

Een van de advocaten van de recent gearresteerde advocaat Vito Shukrula spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Volgens haar is het sinds afgelopen vrijdag niet meer mogelijk om contact te krijgen met Shukrula in de Penitentiaire Inrichting, terwijl een advocaat de toegang tot zijn of haar cliënt volgens de wet niet mag worden ontzegd.

Pijnlijke 'schade' voor scheidsrechter Shona Shukrula: broer gearresteerd Vito Shukrula, de advocaat van Ridouan Taghi, is donderdag gearresteerd. Dat heeft ook gevolgen voor zijn zus Shona, die ook werkzaam is in de rechtbank. De arrestatie komt als een grote schok.

'Zeer onwenselijk'

Shukrula was de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Hij is vorige maand opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Advocaat Sultan Kat staat hem niet bij in de strafzaak, maar wel in "privékwesties". Dat er nu al bijna een week geen contact meer mogelijk is, noemt ze "zeer onwenselijk". Tot vorige week had ze geregeld contact. "Dat mag niet ineens belemmerd worden", aldus Kat. Ze heeft naar eigen zeggen de afgelopen dagen meerdere keren gebeld, terugbelverzoeken gedaan en via e-mail contact gezocht met de PI, maar tot nu toe zonder resultaat.

Dit is Shona Shukrula: KNVB-scheidsrechter, getrouwd met voetballer en zit achter criminelen aan De carrière van Shona Shukrula bij de KNVB gaat hard. Zo hard dat ze op 33-jarige leeftijd al de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit is geworden in het Nederlandse betaald mannenvoetbal. Maar wie is zij naast het fluiten? Dit is Shona Shukrula.

'Binnen een week'

De advocaat gaat de rechtbank vragen zo snel mogelijk het kort geding te laten plaatsvinden, omdat er volgens haar spoedeisend belang bij is. "We verwachten dat dit binnen een week gaat gebeuren." Kat voerde samen met advocaat Carlo Crince le Roy en Shukrula de verdediging van Taghi, tot Shukrula's arrestatie. De andere twee advocaten zijn voor zover bekend geen verdachten in de strafzaak.

Volop lof voor pionier in Nederlandse scheidsrechterswereld: 'Daar zorgt zij voor' Het Nederlandse voetbal kende dit seizoen een primeur: Shona Shukrula was de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een wedstrijd in het profvoetbal floot. Oud-arbiter Reinold Wiedemeijer juicht deze verandering toe en deelde zijn visie op de toenemende rol van vrouwen in het voetbal. "Je kunt chagrijnig zijn, maar dat is het tijdsbeeld waarin we leven", stelt Wiedemeijer tegen Sportnieuws.nl.

Derde gearresteerde advocaat

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is advocatenneef Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski wordt daar ook van verdacht, de strafzaak tegen haar is nog bezig. Het strafrechtelijk onderzoek naar Shukrula begon afgelopen december met informatie van de AIVD, meldde het Openbaar Ministerie direct na de arrestatie.