Nederlandse sportgrootheid ging door loodzware periode: 'Trots op hoe wij onszelf overeind houden'

Ex-hockeyster Maartje Paumen en haar vrouw Savannah Hamming kregen begin dit jaar hun derde kindje samen, maar vanzelfsprekend was dat niet. De partner van de tweevoudig olympisch kampioen beleefde een complexe zwangerschap en via een emotioneel bericht kijkt ze daarop terug.

Hamming plaatste een bijzonder bericht op haar Instagram over de bevalling van haar derde kindje met Paumen. "'Savannah, jij gaat vandaag jullie kindje vasthouden' Ik vergeet het nooit meer. Het daalde letterlijk pas in dat ik ons lieve mannetje zou gaan ontmoeten toen ik halverwege mijn bevalling was omdat het best een complexe zwangerschap was met alles wat er speelde."

Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) plaatst in spannende periode opvallend bericht: 'Daar zit iets mooi aan' Max Verstappens vriendin Kelly Piquet is bijna uitgerekend. In de laatste fase van haar zwangerschap deelt de Braziliaanse vaak spirituele of motiverende teksten. Ook dit keer heeft Piquet een diepzinnige gedachte.

"Ik voelde het licht op mijn gezicht, luisterde naar fijne muziek en ik had een foto van Seve & Loua (hun eerste twee kinderen, red.) voor ons liggen. Maart hoefde weinig te doen. Er zijn was voldoende. We deden dit helemaal samen. Ik voelde zoveel kracht", vervolgt Hamming. "Trots op hoe wij onszelf overeind houden en elke dag nog zoveel liefde naar elkaar uitspreken."

Loodzware periode

Het was voor het koppel een loodzwaar 2024 en dat kwam met name door de ernstige situatie rond hun dochtertje Loua. Zij lag in het voorjaar liefst negen dagen in het ziekenhuis, waarvan een aantal zelfs op de intensive care. Daar hield het nog niet op, want enige tijd later moest ze opnieuw een paar dagen in het ziekenhuis doorbrengen.

Wielrenster Ellen van Dijk zoekt grenzen op in privéleven en topsport: 'Die pijn is echt next level' Wielrenster Ellen van Dijk heeft veel pijn moeten doorstaan in haar topsportcarrière. Maar daar kreeg ze altijd een beloning voor terug. Hetzelfde geldt voor de bevalling van haar zoontje Faas. "Het was het allemaal waard geweest."

Dat speelde allemaal in dezelfde periode dat het koppel erachter kwam dat ze voor de derde keer moeder zouden gaan worden. Zoon Samé werd uiteindelijk in januari geboren. De twee zijn al jaren samen en nu dus de trotse ouders van drie kinderen na de eerdere komst van zoontje Seve (2021) en dochter Loua (2022).

Tophockeyster

Paumen was jarenlang een van de beste hockeysters ter wereld en was dan ook een vaste naam in het Nederlands team. Ze won in 2008 en 2012 goud op de Olympische Spelen en werd in 2006 en 2014 wereldkampioen met Oranje. Daar had ze een groot aandeel in als specialiste bij de strafcorners. Paumen is met 195 doelpunten nog altijd topscorer aller tijden van de Nederlandse ploeg. Ze werd in 2011 en 2012 uitgeroepen tot beste speelster van de wereld.