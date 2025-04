Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) plaatst in spannende periode opvallend bericht: 'Daar zit iets mooi aan'

Max Verstappens vriendin Kelly Piquet is bijna uitgerekend. In de laatste fase van haar zwangerschap deelt de Braziliaanse vaak spirituele of motiverende teksten. Ook dit keer heeft Piquet een diepzinnige gedachte.

De zwangere vriendin van Verstappen zit ditmaal in de positieve sferen. 'Er is iets zo moois aan het hebben van goede vrienden die meerdere versies van jou hebben meegemaakt en je onvoorwaardelijk hebben liefgehad in elke versie', valt te lezen in een quote die de Braziliaanse op haar Instagram Story heeft gedeeld.

Wie die personen zijn, maakt Piquet niet bekend. De Braziliaanse dochter van Formule 1-legende Nelson Piquet (drie wereldtitels) is inmiddels ruim 4,5 jaar samen met Verstappen. Hij heeft wellicht ook verschillende versies van haar meegemaakt. Binnenkort komt er mogelijk een (mini-)versie van Piquet bij, aangezien ze hoogzwanger is.

Verstappen jaartje vrijaf?

Wie weet maakt Verstappen een groot deel van de opvoeding van dichtbij mee. Normaal gesproken is hij veel van huis in een Formule 1-seizoen, alleen door de perikelen rondom Red Bull gaat het verhaal dat hij een lange break neemt van de koningsklasse. Dat is althans wat een collega van Verstappen denkt.

Piquet staat bijzondere titel af

De komst van mini-Verstappen kan misschien ook zorgen voor een boost op de sociale kanalen van het stel. Dat kan Piquet wel gebruiken, als ze weer de koningin van de F1 wil zijn. De hoogzwangere Braziliaanse werd onlangs op Instagram ingehaald door de vriendin van Charles Leclerc.

Tweede plek in Saoedi-Arabië

Verstappen heeft nu twee weekenden vrijaf na een triple-header in de Formule 1. Hij reed de Grand Prix van Japan (eerste), Bahrein (zesde) en Saoedi-Arabië (tweede). Bij de laatste race moest Verstappen zijn leidende positie afstaan aan de latere winnaar Oscar Piastri omdat hij een straf kreeg na een actie in de eerste bocht van de wedstrijd.

Tijdens het raceweekend zocht Verstappens vriendin afleiding. Zo vierde Piquet Pasen met haar dochtertje Penelope, die ze kreeg met oud-coureur Daniil Kvyat. Begin mei wordt het eerste kindje van Verstappen en zijn vriendin verwacht.