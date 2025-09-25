Voor Menno Vloon kan de wereld even niet meer stuk. De Nederlandse polsstokhoogspringer ging viraal op de WK atletiek met een opmerkelijke sprong, maar zijn dagen na de finale in Tokio zijn zo mogelijk nóg mooier. Hij is namelijk op vakantie in de Filipijnen verloofd met zijn vriendin Priscilla van Oorschot en dat gebeurde op een bijzondere manier.

Vloon mocht dan bedacht hebben om zijn vriendin ten huwelijk te vragen, dat had Van Oorschot zelf ook bedacht. Op een schitterend resort in de Filipijnen gingen ze voor elkaar door de knieën en vroegen ze elkaar ten huwelijk. Daar was niemand bij, behalve een bevriende polsstokhoogspringer uit Duitsland, Oleg Zernikel. Hij wist als één van de weinigen in de omgeving van het stel dat ze dit van plan waren, blijkt wel uit de Instagram-post van Van Oorschot, waarin ze het zeer speciale moment deelt.

'Op onze eigen manier'

'Op onze eigen, unieke manier hebben wij elkaar het jawoord gegeven', schrijft Van Oorschot op haar Instagram. 'We zijn zó dankbaar en ongelofelijk gelukkig om dit samen te mogen beleven.' Ze heeft een dankwoord over voor Zernikel, die 'toevallig' op hetzelfde resort 'op vakantie' was en was geregeld om foto's te maken. 'Mega bedankt voor je mooie foto’s en het dubbele geheim dat je moest dragen.' Hij reageerde zelf ook op de romantische post. 'Ik ben zo blij dat mijn trillende handjes de foto's niet verpest hebben', zei de Duitser.

Vriendin ook topatlete

Vloon haalde op de WK atletiek de finale en sprong in Tokio op een wel heel bijzondere manier. Waar polsstokhoogspringers normaliter zo gestroomlijnd mogelijk over de lat willen geraken, ging Vloon met zijn ledematen los over de dwarsligger. Die beelden gingen vervolgens de hele wereld over. Zijn 29-jarige vriendin Van Oorschot was ook mee naar Japan, maar niet om zelf in actie te komen. Ze is weliswaar Nederlands kampioene op de 800 meter (indoor), maar kwalificeerde zich outdoor niet voor de WK.

Prijzengeld

De finale van het polsstokhoogspringen werd uiteindelijk gewonnen door Armand Duplantis. Het Zweedse fenomeen scherpte zijn eigen wereldrecord nog maar eens aan en streek zodoende een smak extra prijzengeld op. Vloon haalde de finale, maar kwam tekort voor een medaille. Al zal voor hem het prijzengeld ook lekker voelen, zeker op zo'n mooie vakantie en met een bruiloft in het verschiet.