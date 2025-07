De Amerikaanse sportpresentatrice Joy Taylor (38) werd onlangs ontslagen door Fox Sports. Haar exit hangt vermoedelijk samen met een rechtszaak waarin zij werd genoemd. Taylor wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in een zaak die draait om seksuele intimidatie.

De rechtszaak is aangespannen door een vrouw die als kapster was verbonden aan Fox, Noushin Faraji. Zij beweert dat ze op een feestje in 2017 ongepast werd betast door een hoge baas van Fox, Charlie Dixon.

Joy Taylor was daar ook bij en zou volgens Faraji haar klacht niet serieus hebben genomen. Faraji beweerde ook dat Taylor haar later belachelijk maakte en haar probeerde te dwarsbomen op het werk.

Non-actief

In de aanklacht stond zelfs dat Taylor relaties zou hebben gehad met collega’s om haar carrière te helpen, maar Taylor ontkent dat. Zo zou ze het hebben aangelegd met collega's Dixon en haar voormalig co-presentator Emmanuel Acho. En Faraji beweert dat nadat ze haar verhaal had verteld, Taylor koeltjes had gezegd dat Faraji niet zo kleinzerig moest doen. 'Get over it', was haar reactie, aldus Faraji.

Na de beschuldigingen werd Dixon op non-actief gesteld en later ontslagen. Taylor verdween tijdelijk van tv en in juli besloot Fox haar contract niet te verlengen en haar programma’s te stoppen. Volgens sommigen kwam dat door de rechtszaak, al zei Fox dat het door lage kijkcijfers kwam. Taylor noemde de beschuldigingen onterecht en zei dat de hele situatie haar diep heeft geraakt.

Energie en passie

Taylor stond negen jaar onder contract bij de tv-zender. Tegen The Ringer zei ze na haar ontslag dat ze door al het gedoe haar plezier in het werk was kwijtgeraakt. "Dat is wel rot, want ik heb er veel energie in gestopt en had er altijd veel passie voor. En daarna voelde dat niet meer hetzelfde aan."

Toch heeft ze er op een bepaalde manier vrede mee dat ze niet meer op de buis is te zien bij Fox. "Ik wil niet dat als ik straks 70 jaar ben, ik nog steeds met een microfoon in mijn hand sta. Ik wil een platform opbouwen voor andere mensen. Als ik niet meer zo zichtbaar ben, dan krijg ik meer ruimte om iets te scheppen."