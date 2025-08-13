De Nederlandse schaatsers duiken deze zomer op de gekste plekken op. Zo was Jutta Leerdam bij een grote bokswedstrijd in Londen en nu doet ook Jenning de Boo een duit in het zakje. De sprinter van Team Reggeborgh kreeg afgelopen weekend een unieke kans.

'Afgelopen zaterdag mocht ik een rondje mee in een F1-auto', schrijft De Boo bij zijn laatste post op Instagram. De topschaatser was op het TT Circuit van Assen en mocht daar instappen in een zogeheten two-seater, een speciale raceauto met twee zitjes om het gevoel van een Formulewagen na te bootsen. 'Hoe vet! Bucketlist weer bijgewerkt.'

De Boo ging ook op de foto met Formule 2-coureur Richard Verschoor. Als de Nederlander inderdaad de auto bestuurde terwijl De Boo 'achterin' zat, kunnen we er vanuit gaan dat het héél hard ging. Verschoor is momenteel namelijk de nummer 3 in het WK-klassement in zijn categorie en heeft de koppositie nog in zicht.

Grappende collega's

De collega's van De Boo vonden het ook geweldig voor hem. Stefan Westenbroek en Angel Daleman reageren lovend, terwijl Mats Siemons er een geintje van maakt: 'Werkt niet mee voor de aero, zo'n lange gast in een klein autootje.' De Boo is 1,95 meter.

Tour de France

De Boo geniet volop van zijn zomervakantie. De Groninger was vorige maand nog aanwezig bij een groot sportevenement: de Tour de France. De wereldkampioen op de 500 meter keek zijn ogen uit en kwam zelfs op een plek waar weinig mensen welkom zijn.

De Boo (21) keek als jonkie al naar de Tour de France en was eindelijk voor het eerst in levende lijven bij de grootste wielerwedstrijd van het jaar. Dat deed hij niet alleen, want hij kreeg hulp van wielrenner Fabio Jakobsen. Hij ontbrak in het peloton, maar liet ook zijn gezicht zien in de Tour. "Ik heb een privétour gehad van Fabio (Jakobsen, red.) langs het hele paddock en ik heb Tim Merlier zien winnen", vertelde de schaatser destijds in De Avondetappe. "Het was een topdag."