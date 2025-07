Met het olympische seizoen in aantocht bereiden de topschaatsers zich voor op zware uitdagingen. Tijdens het intensieve trainingskamp in het Duitse Inzell wordt hard gewerkt, maar er is ook ruimte voor ontspanning en plezier. Dat blijkt wel uit een grappig moment tussen Kjeld Nuis en 'Superman' Jenning de Boo.

Traditiegetrouw trekken de schaatsers naar Inzell om in perfecte omstandigheden te werken aan de basis van het schaatsseizoen. En niet zomaar een seizoen, want over een half jaar staan de Winterspelen van Milaan op de stoep. Voor Nuis, De Boo en de rest van Team Reggeborgh is het dan ook cruciaal om nu al de juiste vorm te vinden.

Superman Jenning de Boo

Tijdens het trainingskamp wisselen de schaatsers zware sessies af met momenten van ontspanning. Een perfect voorbeeld daarvan is het geniale moment tussen Nuis en De Boo. Terwijl Nuis het Duitse berglandschap filmt vanuit de auto, verschijnt De Boo ineens naast het passagiersraampje met zijn vuist vooruit, alsof hij als Superman naast de auto vliegt. Het leverde hilarische beelden op.

Om het grappige beeld compleet te maken, voegde Nuis de iconische themesong van Superman toe aan de video. De mannen hebben ongetwijfeld een vergelijkbare video online voorbij zien komen en gaven er zelf hun eigen draai aan. Het resultaat is een geslaagde clip met een uitstekende De Boo in de hoofdrol. Zo laten de topschaatsers zien dat er naast al het harde werken ook genoeg ruimte is voor een lach.

i Jenning de Boo vliegt aan de rijdende Kjeld Nuis voorbij als Superman. ©Instagram

Nuis plaagt trainer

Nuis weet niet alleen met De Boo lol te trappen op trainingskamp, maar ook met zijn trainer Gerard van Velde. Zo nam hij Van Velde onlangs op de hak met een geinige Instagram-post. Op een foto van een trainingssessie plaatste Nuis tekstballonnen, waarin Van Velde zegt: "Ik was vroeger beter." Nuis reageert daar op met een knipoog: "Oh ja, joh..."

Jenning de Boo beleeft unieke ervaring tijdens Tour de France

Nog voordat beide mannen op pad gingen met hun ploeg naar Inzell, zag De Boo een grote droom uitkomen in de Tour de France. Voor het eerst was de wereldkampioen op de 500 meter live aanwezig bij de grootste wielerwedstrijd van het jaar, waar hij een exclusieve rondleiding kreeg van wielrenner Fabio Jakobsen.

Jakobsen nam De Boo mee achter de schermen, waar hij het hele paddock te zien kreeg en zelfs oog in oog stond met renners als Tim Merlier, die net een rit had gewonnen. Het hoogtepunt was het bezoek aan de wielerbus van Jakobsen’s team Picnic PostNL, waar De Boo verrast werd door de luxe faciliteiten. "Dit is zoveel groter dan ik dacht", zei hij enthousiast terwijl hij de comfortabele stoelen en de keuken aan boord bewonderde.