Nederlandse topschaatsster en tennistalent onthullen bijzonder liefdesverhaal: 'Ik durfde niet'

Schaatsster Pien Hersman en tennisser Jesper de Jong zijn sinds dit jaar een Nederlands sportkoppel. De twee topsporters ontmoetten elkaar op een bijzondere manier. "Ik durfde eigenlijk niet op haar af te stappen."

Schaatskoppels en tenniskoppels zijn er genoeg, maar een topsportliefde met twee verschillende sporten gebeurt niet vaak. De Jong en Hersman behoren ieder tot de top van hun sport. Tennisser De Jong haalde dit jaar voor het eerst in zijn loopbaan de top 100 van de wereld, terwijl schaatsster Hersman zich langzaamaan richting de Olympische Winterspelen werkt.

Eerste ontmoeting

Het kersverse liefdeskoppel onthult in een nieuwe aflevering van Lexie Vraagt de bijzondere manier waarop ze elkaar ontmoet hebben. "Het is een best wel heel leuk verhaal", begint De Jong met vertellen. "Ik heb een nieuw huis in Alkmaar en daarvoor heb ik bezichtigd. En toen zag ik Pien toevallig lopen in Alkmaar. Ik wist het niet helemaal zeker."

Hij durfde niet op het schaatstalent af te stappen. "Zielig he?", reageert Hersman met een glimlach op haar gezicht. De Jong vervolgt: "En toen keek ik op Instagram en had ze precies toevallig in Alkmaar een story gepost en toen slide ik zo in haar DM."

Openingszin

Dat bleek te werken. Het koppel laat zelfs een screenshot zien van de openingszin van De Jong. 'Moet er denk ik maar een tennis x schaats collab komen?', schreef hij. "Nou en die is er gekomen", vervolgt Hersman. "We zijn nog niet zolang samen: 5 februari is onze verkeringsdag."

Ouders ontmoeten

De eerste date was vorig jaar al, in november nadat De Jong als teamlid aanwezig was bij de finale van de Davis Cup. Een kleine maand later dook de tennisser voor het eerst in de openbaarheid op bij de schaatsbaan. Hij moedigde Hersman aan op het NK in Thialf. "We hadden elkaar een week niet gezien, want jij was in Bahrein. Dat was heel erg leuk. Hij stond ook bij m'n ouders en zo", vertelt Hersman trots.

"En dat wordt dan in beeld gebracht natuurlijk. Toen kreeg ik allemaal berichtjes van mensen van 'ja ik zie je in Thialf'. En toen was ik gespot", lacht De Jong om het moment.