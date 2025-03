Nederlandse topsportster 'houdt van sexy': 'Als je een goed lijf hebt, mag dat toch?'

Padelster Steffie Weterings omschrijft zichzelf als 'brutaal' en 'ondeugend'. Dat past ook bij haar sport én bij haar veelbesproken nieuwe sponsor, vindt ze zelf. "Ik ben zelf ook een beetje anders."

Weterings gaat samenwerken met EasyToys. Tijdens het NK padel in Eindhoven zal ze voor het eerst met het logo van de seksspeeltjeswinkel op haar tenue spelen. Bij niet iedereen valt die sponsor in goede aarde. Zo wilden andere partners van de padeltopper er niet mee geassocieerd worden.

Taboe

"Ik dacht: het is 2025, is dit nog een shock?", vertelt Weterings aan het AD. "Er heerst toch nog wel een beetje een taboe. Het moest even bezinken. Nu staat iedereen er helemaal achter.”

Ze vindt dat de sponsor perfect bij haarzelf en bij de sport aansluit. "Padel is wat anders dan tennis. Een beetje pittiger, ietsje meer lol eromheen, ietsje minder elitair. En ik ben zelf ook een beetje anders. Altijd al geweest. Ik heb tattoos en ben heel open-minded."

'Sexy, spanning en sensatie'

Dat is ook te zien aan de manier waarop Weterings zich uit op sociale media. "Ik houd van sexy, sensatie, spanning en uitdaging. Ik plaats soms bikinifoto’s op Instagram. Als je een goed lijf hebt, en je traint er hard voor, mag dat toch?”

Ze omschrijft zichzelf als cheeky, een beetje brutaal of ondeugend. Dat straalt ze met EasyToys ook uit, zo blijkt alleen al uit de slogan van het merk. Afgelopen weekeinde, bij een padeltoernooi in Litouwen, werd er steeds ‘Steffie, it’s playtime’ naar haar geroepen. In een persbericht deed het bedrijf zelf een eerste duit in het zakje: ‘We zagen meteen: she’s got balls’.