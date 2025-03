Pikante sponsor EasyToys voor Nederlandse topsportster zorgt voor hilariteit én discussie: 'Heel apart, niet meer van deze tijd'

De Nederlandse padelster Steffie Weterings heeft een opvallende nieuwe sponsor: EasyToys. Tijdens het NK padel in Eindhoven zal ze voor het eerst met het logo van de seksspeeltjeswinkel op haar tenue spelen. Deze samenwerking zorgt voor de nodige hilariteit en discussie: past een sponsor als EasyToys wel bij een topsporter?

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As deze bijzondere deal op hun eigen, humoristische manier.

'Why not?'

Van As begint cynisch: “Ik heb jarenlang bij de bond gelobbyd om EasyToys als sponsor te krijgen.” Hoog speelt hier direct op in: “Ook als individuele sponsor toch?” Van As grapt verder: “Met een leuke afbeelding op het shirt erbij.”

Beide oud-hockeysters zien weinig problemen met de sponsor: “Als je je als topsporter er goed bij voelt en je bent er blij mee... Het helpt je ook om dingen mogelijk te maken in je carrière, want het brengt geld in het laatje. Why not?”, zegt Van As nuchter.

Beter dan fastfoodmerken

Hoog heeft veel minder moeite met een sponsor als EasyToys dan met merken zoals McDonald's of Coca-Cola: “Bij EasyToys denk ik nog: helemaal prima. Maar ik heb wel wat meer moeite met fastfoodmerken die topsporters sponsoren.”

Van As haakt er lachend op in: “EasyToys is ook beter voor je gezondheid dan Coca-Cola en McDonald's natuurlijk.” Waarop Hoog gevat reageert: “Lekker fit. Goed voor de ontspanning.” Waarop Van As grapt: "Lekker ontladen."

McDonald's en Coca-Cola waren jarenlang prominente sponsoren van de Olympische Spelen. “McDonald's past natuurlijk totaal niet bij topsport", vindt Hoog. Van As is het daarmee eens: “Coca-Cola ook niet. Dat is heel apart. En dat is ook niet meer van deze tijd.”

De twee herinneren zich dat de fastfoodketen zelfs in de eetzaal stond, maar “in Rio al niet meer”, legt Van As uit. “Wij baalden daar overigens van. Heel eerlijk gezegd.” Hoog kan dit wel verklaren: “Het eten was toen zo slecht, dat we dachten dat af en toe een burgertje ook niet erg was.”

Eerder sponsor geweest

EasyToys is geen onbekende naam in de sportwereld. De sponsor was jarenlang verbonden aan FC Emmen, maar dat ging niet zonder problemen. De KNVB verbood aanvankelijk het logo op het shirt omdat het 'niet gepast' zou zijn. Uiteindelijk werd de samenwerking toch goedgekeurd en bleef EasyToys een aantal seizoenen zichtbaar op het tenue. In 2024 kwam er een einde aan de deal, maar beide partijen gingen ‘als vrienden’ uit elkaar. Nu lijkt het merk dus zijn intrede in de padelwereld te maken.

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As blikken elke maandag in de wekelijkse podcast van Sportnieuws.nl terug op het sportweekend. Natuurljk mag deze week het succesvolle wereldkampioenschap schaatsen in Hamar niet ontbreken. Ook wordt de start van het Formule 1 seizoen besproken en delen ze de leukste anekdotes over hun carriere. Beluister de nieuwe aflevering in je favoriete podcastapp of hieronder: