Bij de familie Wennemars is schaatsen er natuurlijk met de paplepel ingegoten. Erben pakte meerdere wereldtitels en ook zoon Joep is succesvol in de sport. Maar binnen het gezin is er nog een kampioen: zoon Niels. Hij zorgde maandag voor een wel heel bijzondere sportprestatie.

Daarvoor moeten we haar het plaatsje Gloucester in Engeland. Niet bepaald een locatie waar meteen een belletje gaat rinkelen, maar maandag werd er bescheiden Nederlandse sporthistorie geschreven. De pas 21-jarige Niels Wennemars deed namelijk met veel succes mee aan het iconische kaasrolkampioenschap.

Kaasrolkampioenschap? Juist. Tijdens het jaarlijkse evenement moeten deelnemers van een loeisteile heuvel naar beneden rennen. De wedstrijd bestaat al 190 jaar en begon uiteraard als lokale sport, maar steeds vaker doen er ook deelnemers uit andere landen mee. Wennemars was een van hen.

Aan de NOS legt hij uit waarom hij zo graag mee wilde doen. "Wij zijn toch het land van de kaas. Maar nog noit had een Nederlander het geprobeerd. Ik dacht: ik ga dit doen, en ik ging er ook in voor de winst."

En dat lukte ook nog tijdens de afdaling van Cooper's Hill. Nadat de kaas naar beneden werd gegooid, donderden de deelnemers naar beneden. Wennemars kwam als eerste over de streep en schreef dus de wedstrijd op zijn naam. "Iedereen start hard, maar dan kunnen ze hun bovenlichaam halverwege de heuvel niet meer bijhouden met hun benen. Als je over de hele heuvel een bepaald tempo aanhoudt, blijf je zo lang mogelijk overeind."

Wennemars won dus en gaat met een enorme kaas naar huis. Die gaat hij naar eigen zeggen delen met vrienden en familie. Ook niet onbelangrijk: de zoon en broer van is nu ook even mondiaal een beroemdheid. "Ik ben zonder te dollen al 200 keer met mensen op de foto geweest. En als ik hier met deze kaas rondloop, krijg ik overal gratis te drinken."

Maandag deelde hij na zijn zege ook wat beelden op Instagram. "De kaas terugbrengen naar waar 'ie hoort", schrijft hij. Dat heeft uiteraard te maken met de Nederlandse historisch met kaas. Op de plaatjes is te zien hoe Wennemars poseert met de gewonnen prijs en de vertegenwoordigde media te woord moet staan. Onder meer Joep Wennemars reageert trots in de reacties, terwijl ook schoonzus Suzanne Schulting een 'like' uitdeelt.

