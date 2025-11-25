Het gevecht tussen boksers Jake Paul en Anthony Joshua moet voor een groot spektakel zorgen op Netflix. De streamingdienst heeft zelfs een populaire sportpresentatrice weten te strikken voor de uitzening op 19 december. Ze zou een enorm geldbedrag gaan verdienen.

Dat meldt Daily Mail. Het gaat om de 42-jarige presentatrice Elle Duncan die al tien jaar voor ESPN werkt. Ze doet voornamelijk verslag van de WNBA, de basketballcompetitie voor vrouwen in de Verenigde Staten. Maar daar komt binnenkort dus verandering in.

Volgens het medium is er nog geen contract getekend, maar het ziet ernaar uit dat ze een deal gaat sluiten waarmee veel geld gemoeid is. Netflix zal haar prioriteit worden, maar daarnaast mag ze ook op andere zenders verschijnen. Bronnen melden dat Duncan haar werkzaamheden bij ESPN niet zal vervolgen, hoewel ze wel een rol wil blijven spelen in het basketball voor vrouwen.

Jake Paul - Anthony Joshua

Haar eerste grote klus voor Netflix zou het gevecht tussen Paul en Joshua worden. De twee stappen op 19 december in de ring. Paul zou deze maand eigenlijk vechten tegen Gervonta Davis, maar door beschuldigingen aan zijn adres ging de partij niet door. De ex-vriendin van Davis heeft aangifte gedaan van (zware) mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Paul neemt het nu dus op tegen Joshua. Er zou een bedrag van 60 miljoen dollar worden uitgeloofd aan beide vechters, ongeacht de uitslag. De 36-jarige Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was gedurende twee periodes de houder van de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO in het zwaargewicht.

