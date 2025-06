Op het zonovergoten Ibiza werd UFC-legende Conor McGregor gespot in de trendy O Beach Club, de strandclub van Wayne Lineker, broer van oud-voetballer Gary Lineker. De voormalig-kampioen trok flink wat aandacht, niet alleen door zijn aanwezigheid, maar ook door het bijzondere gezelschap waarin hij zich bevond.

Op Instagram deelde McGregor beelden waarop hij zonder shirt te zien is, gekleed in een rode Versace-zwemshort, met een opvallende hoed en een sigaar in de hand, terwijl hij het aanwezige publiek vermaakte. Hij vierde het 30-jarig jubileum van O Beach, hoewel de club officieel pas in 2012 haar deuren opende.

McGregor viert feest in Ibiza

Naast McGregor genoten ook glamourmodel Katie Price en Tottenham Hotspur-verdediger Kevin Danso zichtbaar van het feest. Price plaatste een foto van zichzelf met de MMA-vechter op Instagram, waarbij ze hem met de woorden "Jij legende" eerde. Ook Danso was aanwezig en maakte via zijn eigen Instagram-profiel duidelijk dat hij het gezelschap van McGregor waardeerde.

Later die avond wisselde McGregor van outfit en bracht hij het feest voort in de beroemde nachtclub Ushuaïa, waar het feest tot in de vroege uurtjes doorging. Ook poseerde hij voor foto’s met Wayne Lineker zelf, die zijn strandclub inmiddels heeft uitgebouwd tot een populaire trekpleister onder beroemdheden en topsporters.

Koning van Ibiza

Wayne Lineker is geen onbekende in het ontvangen van grote namen. Eerder dit jaar verwelkomde hij onder anderen Jude en Jobe Bellingham, Liverpool-trainer Arne Slot en tal van andere bekende voetballers en beroemdheden. Met O Beach Club als hoogtepunt van zijn 30 miljoen pond kostende imperium, dat mogelijk binnenkort uitbreidt naar de Verenigde Arabische Emiraten, blijft Lineker een vaste waarde in het Ibiza-nachtleven en een magneet voor feestende beroemdheden.

UFC-legende McGregor denkt na over pikante investering

Naast zijn carrière als vechtsporter is McGregor steeds actiever geworden als ondernemer en influencer. Met succesvolle ondernemingen zoals zijn eigen whiskeymerk Proper No. Twelve en een lucratieve bokswedstrijd tegen Floyd Mayweather bouwde hij een indrukwekkend vermogen op.

Nu richt hij zijn blik op een nieuwe uitdaging: de mogelijke overname van OnlyFans, het platform dat vooral bekendstaat om erotische content. McGregor zou 'serieuze gesprekken' voeren over de aankoop, waarbij bedragen kunnen oplopen tot zeven miljoen euro. Zijn betrokkenheid kan het imago van OnlyFans een nieuwe impuls geven, vooral nu ook sporters als Nick Kyrgios, Bart Swings en Douglas Costa het platform gebruiken voor meer sportieve content.